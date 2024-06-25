Taksim Delisi Cenk Olarak da Bilinen Cenk Gülçe Kimdir? Kaç Yaşında, Öldü mü?
Taksim Delisi Cenk Olarak da Bilinen Cenk Gülçe Kimdir? Kaç Yaşında, Öldü mü?
Taksim Delisi Cenk, yıllardır sosyal medyada sık sık karşılaştığımız yüzlerden bir tanesi. Zaman zaman anlattığı hikayelerle zaman zaman esprileriyle birçoğumuzun yakından tanıdığı Taksim Delisi Cenk ya da Taksimli Cenk, 'Buse' lakabıyla da tanınıyor. Peki Taksim Delisi Cenk Olarak da bilinen Cenk Gülçe kimdir? Kaç yaşında, öldü mü?
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Taksim Delisi Cenk Kimdir?
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Taksim Delisi Cenk Nerede Yaşıyor?
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Taksim Delisi Cenk Kaç Yaşında
Taksim Delisi Cenk'in Gerçek Adı Ne?
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Taksim Delisi Cenk Öldü mü?
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