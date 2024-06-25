Taksim Delisi Cenk Olarak da Bilinen Cenk Gülçe Kimdir? Kaç Yaşında, Öldü mü?

Taksim Delisi Cenk'in hastalığı tam olarak bilinmese de birçok kişi Cenk'in geçmişte bir travmaya maruz kaldığını düşünüyor. Bu nedenle de Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) veya Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) gibi hastalıktan mustarip olabileceği düşünülüyor..