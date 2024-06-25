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Taksim Delisi Cenk Olarak da Bilinen Cenk Gülçe Kimdir? Kaç Yaşında, Öldü mü?

Taksim Delisi Cenk Olarak da Bilinen Cenk Gülçe Kimdir? Kaç Yaşında, Öldü mü?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 22:23 Son Güncelleme: 25.06.2024 - 23:35

Taksim Delisi Cenk, yıllardır sosyal medyada sık sık karşılaştığımız yüzlerden bir tanesi. Zaman zaman anlattığı hikayelerle zaman zaman esprileriyle birçoğumuzun yakından tanıdığı Taksim Delisi Cenk ya da Taksimli Cenk, 'Buse' lakabıyla da tanınıyor. Peki Taksim Delisi Cenk Olarak da bilinen Cenk Gülçe kimdir? Kaç yaşında, öldü mü?

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Taksim Delisi Cenk Kimdir?

Taksim Delisi Cenk Kimdir?

Taksim Delisi Cenk, yıllardır sosyal medyada sık sık karşılaştığımız yüzlerden bir tanesi. Zaman zaman anlattığı hikayelerle zaman zaman esprileriyle birçoğumuzun yakından tanıdığı Taksim Delisi Cenk ya da Taksimli Cenk, 'Buse' lakabıyla da tanınıyor.

Taksim Delisi Cenk Nerede Yaşıyor?

Taksim Delisi Cenk Nerede Yaşıyor?

İstanbul'da yaşayan Taksimli Cenk, Eminönü ve Harbiye gibi yerlerde sık sık görülmüştür.

Taksim Delisi Cenk'in Eski Bir Röportajı👇

Taksim Delisi Cenk'in Eski Bir Röportajı👇

Taksim Delisi Cenk Kaç Yaşında

Taksim Delisi Cenk Kaç Yaşında

1971 yılında doğduğu bilinen Taksim Delisi Cenk'in 53 yaşında olduğu biliniyor.

Taksim Delisi Cenk'in Gerçek Adı Ne?

Taksim Delisi Cenk'in Gerçek Adı Ne?

Taksim Delisi Cenk olarak bilinen kişinin gerçek adı Cenk Gülçe.

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Taksim Delisi Cenk'in Hastalığı Ne?

Taksim Delisi Cenk'in Hastalığı Ne?

Taksim Delisi Cenk'in hastalığı tam olarak bilinmese de birçok kişi Cenk'in geçmişte bir travmaya maruz kaldığını düşünüyor. Bu nedenle de Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) veya Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) gibi hastalıktan mustarip olabileceği düşünülüyor..

Taksim Delisi Cenk Öldü mü?

Taksim Delisi Cenk Öldü mü?

Birçok sosyal medya platformunda Cenk Gülçe'nin öldürüldüğüne dair haberler ve gönderiler dolaşsa da şu anda bunun için resmi olarak açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

"Taksim Delisi Cenk Öldü Mü?" Sorusuna Bir Yakınından Açıklama Geldi👇

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