Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor: 1 Mart’tan Sonra Tüm Taksilerde Kamera Olacak

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, taksi içi kamera sisteminin sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde kurulması gerekiyor. Kamera kayıtlarının taksinin faaliyette olduğu süre zarfında en az bir ay süresince saklı tutulması gerekiyor.

Bu süreler taksilerin bağlı bulunduğu illerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonlarınca yeniden belirlenebileceği gibi bu kayıtlar genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın erişimine hazır halde bulundurulacak. Bu sayede muhtemel suçlar kayıt altına alınabilecek, yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek, yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak.