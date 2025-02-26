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Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor: 1 Mart’tan Sonra Tüm Taksilerde Kamera Olacak

Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor: 1 Mart’tan Sonra Tüm Taksilerde Kamera Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.02.2025 - 09:28

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz kasım ayında yayımladığı karar göre; 1 Mart itibarıyla taksilerde kamera zorunluluğu başlıyor. 

Son 3 gün! Yurt genelindeki 120 bin taksi eğer kamera taktırmazsa ruhsat alamayacak. 

İşte detaylar… 

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29 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararın yürürlüğe girmesine son 3 gün kaldı.

29 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararın yürürlüğe girmesine son 3 gün kaldı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik öngören kararı çerçevesinde 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye genelinde sayıları 120 bine ulaşan taksiler için kamera bulundurma zorunluluğu başlıyor.

Hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek.

Hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, taksi içi kamera sisteminin sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde kurulması gerekiyor. Kamera kayıtlarının taksinin faaliyette olduğu süre zarfında en az bir ay süresince saklı tutulması gerekiyor.

Bu süreler taksilerin bağlı bulunduğu illerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonlarınca yeniden belirlenebileceği gibi bu kayıtlar genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın erişimine hazır halde bulundurulacak. Bu sayede muhtemel suçlar kayıt altına alınabilecek, yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek, yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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