Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor: 1 Mart’tan Sonra Tüm Taksilerde Kamera Olacak
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor: 1 Mart’tan Sonra Tüm Taksilerde Kamera Olacak
İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz kasım ayında yayımladığı karar göre; 1 Mart itibarıyla taksilerde kamera zorunluluğu başlıyor.
Son 3 gün! Yurt genelindeki 120 bin taksi eğer kamera taktırmazsa ruhsat alamayacak.
İşte detaylar…
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29 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararın yürürlüğe girmesine son 3 gün kaldı.
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Hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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