Seren Serengil’den Toplu İntihar İddiası: “Bu Bir İhbardır... Toplu İntihar Olacağı İhbarı Geldi”

'Artık toplumun psikolojisi tamamen bozulmuştur hayvanlara yapılan bu katliamlar bu işkenceler insanları çaresizce intihara sürükleme aşamasına kadar gelmişlerdir.

Biraz önce bir telefon aldım yine hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceği ve bunu duyan hayvan severlerin de o hayvanların öldürüldüğü takdirde toplu bir şekilde barınak önünde intihar edeceğini açıkladıklarını beni telefonla arayarak diğer hayvan severler bana bildirdiler.

Belediyeye uyarım bu insanlar eğer hayatlarına son verirlerse bunların sakın sebebi olmayın o canları sakın kılına bir zarar vermeyin.”