Seren Serengil’den Toplu İntihar İddiası: “Bu Bir İhbardır... Toplu İntihar Olacağı İhbarı Geldi”
Seren Serengil’den Toplu İntihar İddiası: “Bu Bir İhbardır... Toplu İntihar Olacağı İhbarı Geldi”
Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Seren Serengil, hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceğini duyan bir grup hayvanseverin toplu intihar girişiminde bulunacağını kendisine bildirdiklerini iddia etti. İşte detaylar…
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Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
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Instagram hesabından bir paylaşım yapan Seren Serengil şu açıklamaları yaptı:
Seren Serengil’in paylaşımı başta Bodrum Hayvan Hakları Platformu olmak üzere birçok platformda hızlıca paylaşılmaya başlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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