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Seren Serengil’den Toplu İntihar İddiası: “Bu Bir İhbardır... Toplu İntihar Olacağı İhbarı Geldi”

Seren Serengil’den Toplu İntihar İddiası: “Bu Bir İhbardır... Toplu İntihar Olacağı İhbarı Geldi”

Seren Serengil
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.02.2025 - 08:56

Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Seren Serengil, hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceğini duyan bir grup hayvanseverin toplu intihar girişiminde bulunacağını kendisine bildirdiklerini iddia etti. İşte detaylar…

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Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Serengil, hayvanların öldürülmesinin toplumun psikolojisini bozduğuna dikkat çekerek bir grup hayvanseverin toplu halde intihar edeceğinin haberini aldığını iddia etti.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Seren Serengil şu açıklamaları yaptı:

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Seren Serengil şu açıklamaları yaptı:

'Artık toplumun psikolojisi tamamen bozulmuştur hayvanlara yapılan bu katliamlar bu işkenceler insanları çaresizce intihara sürükleme aşamasına kadar gelmişlerdir.

Biraz önce bir telefon aldım yine hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceği ve bunu duyan hayvan severlerin de o hayvanların öldürüldüğü takdirde toplu bir şekilde barınak önünde intihar edeceğini açıkladıklarını beni telefonla arayarak diğer hayvan severler bana bildirdiler.

Belediyeye uyarım bu insanlar eğer hayatlarına son verirlerse bunların sakın sebebi olmayın o canları sakın kılına bir zarar vermeyin.”

Seren Serengil’in paylaşımı başta Bodrum Hayvan Hakları Platformu olmak üzere birçok platformda hızlıca paylaşılmaya başlandı.

Seren Serengil’in paylaşımı başta Bodrum Hayvan Hakları Platformu olmak üzere birçok platformda hızlıca paylaşılmaya başlandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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