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Kısmi Af Geliyor! AKP’den Cezaevlerindeki Kalabalığı Azaltacak Adımlar

Kısmi Af Geliyor! AKP’den Cezaevlerindeki Kalabalığı Azaltacak Adımlar

AK Parti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.02.2025 - 08:35

Cezaevlerindeki kalabalık ve hapishanelerin yetersiz kalması son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. AKP de bu kalabalığı azaltabilmek adına yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. 

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; mükerrer suçtan cezaevinde olanlar “iyi hâl” gerekçesiyle artık cezanın tamamını değil dörtte üçünü çekip şartlı olarak salıverilecek.

İşte detaylar… 

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AK Parti ve Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketinde yer alacak ceza infaz sisteminde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketinde yer alacak ceza infaz sisteminde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Mevcut mevzuatta basit suç sayılan ve mevzuatta ‘Mükerrer suç’ olarak tanımlanan suçları işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) ‘İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması hâlinde hükümlünün şartlı salıvermeden yararlanamayacağı’ hükmü bulunuyor. Bu nedenle mükerrer suç işleyenler şartlı salıvermeden ve denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Ancak diğer suçlar bakımından cezanın infazında belli indirimler uygulanıyor.

Adalet Bakanlığı kaynakları basit suçları tekraren işleyenlerin cezalarının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda olduklarını hatırlatarak şunları belirtti:

Adalet Bakanlığı kaynakları basit suçları tekraren işleyenlerin cezalarının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda olduklarını hatırlatarak şunları belirtti:

“Onların cezalarının 4/4’ünü cezaevinde çekmeleri, iyi hâl açısından olumsuz bir durum. Yani iyi hâl sonuç vermiyor. Cezaevlerinde iyi hâli teşvik etmemiz lazım. 4’te dördünü cezaevinde tamamlamak yerine dörtte üçünü hapiste, kalanı dışarıda infaz olmalı. Cezaevlerinde cezasını çekerken iyi hâlli olursa dörtte üçünü çekip, gerisini şartlı salıverme olarak dışarıda geçirme olabilir”

AKP kaynakları ise “Tüm suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, verilen cezanın neticeleri bakımından adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bu durum eleştiriliyor. Esas amaç suçluların rehabilite edilip topluma kazandırılması. Ama mükerrer bir suçtan içerideysen iyi hâlli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla sorun çıkarabiliyor. Bu durumda olanların iyi hâli teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor” dedi.

Yeni düzenleme hayata geçerse art arda suç işleyip cezaevine girenler 4/4 değil 4/3 cezaevinde kalacak.

Yeni düzenleme hayata geçerse art arda suç işleyip cezaevine girenler 4/4 değil 4/3 cezaevinde kalacak.

Örneğin, mükerrer suç nedeniyle cezaevine giren biri 10 yıl ceza almışsa, bu kişi cezasının 7,5 yılı cezaevinde, kalan 2,5 yılını ise dışarıda infaz edebilecek. CMK’da basit yargılama usulleri adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için uygulanıyor. Bu kapsama giren suçlar arasında basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlar bulunuyor.

Mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunanların tamamının bu düzenlemeden yararlanması söz konusu olmayacak.

Mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunanların tamamının bu düzenlemeden yararlanması söz konusu olmayacak.

Şartlı salıverilme süresi geldiğinde hükümlünün tutum ve davranışları değerlendirilecek ve olumlu ise hükümlü şartlı salıverilmeden faydalanabilecek, aksi hâlde hapis cezasının infazına devam edilecek. Bu durumdaki hükümlülerin, cezaevi kurallarına uyup uymadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Ayrıca, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı da dikkate alınacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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