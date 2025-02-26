Kısmi Af Geliyor! AKP’den Cezaevlerindeki Kalabalığı Azaltacak Adımlar
Kısmi Af Geliyor! AKP’den Cezaevlerindeki Kalabalığı Azaltacak Adımlar
Cezaevlerindeki kalabalık ve hapishanelerin yetersiz kalması son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. AKP de bu kalabalığı azaltabilmek adına yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; mükerrer suçtan cezaevinde olanlar “iyi hâl” gerekçesiyle artık cezanın tamamını değil dörtte üçünü çekip şartlı olarak salıverilecek.
İşte detaylar…
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AK Parti ve Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketinde yer alacak ceza infaz sisteminde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
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Adalet Bakanlığı kaynakları basit suçları tekraren işleyenlerin cezalarının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda olduklarını hatırlatarak şunları belirtti:
Yeni düzenleme hayata geçerse art arda suç işleyip cezaevine girenler 4/4 değil 4/3 cezaevinde kalacak.
Mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunanların tamamının bu düzenlemeden yararlanması söz konusu olmayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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