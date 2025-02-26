Kısmi Af Geliyor! AKP’den Cezaevlerindeki Kalabalığı Azaltacak Adımlar

Cezaevlerindeki kalabalık ve hapishanelerin yetersiz kalması son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. AKP de bu kalabalığı azaltabilmek adına yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; mükerrer suçtan cezaevinde olanlar “iyi hâl” gerekçesiyle artık cezanın tamamını değil dörtte üçünü çekip şartlı olarak salıverilecek.

İşte detaylar…