Tahran-İstanbul Seferini Yapan Uçakta Olay: Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı
Tahran-İstanbul Seferini Yapan Uçakta Olay: Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı
Tahran’dan İstanbul’a gelen yolcu uçağında bulunan bir kişi, uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Diğer yolcular tarafından zorlukla etkisiz hale getirilen kişinin, İran’dan sınır dışı edildiği öğrenildi. “Allahu Ekber” dediği duyulan yolcu güçlükle sakinleştirilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş sonrası uçağa gelen polis tarafından gözaltına alındı.
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İran’dan sınır dışı edilen bir kişi, Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta olay çıkardı.
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Acil çıkış kapısını açmak isteyen yolcuya, kabin ekibi ve diğer yolcular müdahale etti. “Allahu Ekber” diye bağırdığı duyulan yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
İşte BBC Türkçe tarafından yayınlanan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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