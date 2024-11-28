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Avustralya Başkonsolosundan Türk Adeti: Uçağı Su Dökerek Yolladı

Avustralya Başkonsolosundan Türk Adeti: Uçağı Su Dökerek Yolladı

THY
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.11.2024 - 17:18

Türkiye Hava Yollar (THY), Avusturalya’da Melbuorne’den sonra Sidney’e de uçuşlarına başladı. THY’nin Sidney’e yapılan ilk uçuşunda ise ilginç anlar yaşandı. Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, İstanbul Havalimanı’ndan TC- JLK kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçağı arkasından su dökerek uğurladı.

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THY’nin Avusturalya kıtasındaki ikinci uçuş noktası Melbuorne’den sonra Sidney oldu. Haftada 4 gün gerçekleştirilecek Sidney uçuşları Malezya Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleştirilecek.

THY’nin Avusturalya kıtasındaki ikinci uçuş noktası Melbuorne’den sonra Sidney oldu. Haftada 4 gün gerçekleştirilecek Sidney uçuşları Malezya Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleştirilecek.

Sidney’e gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları büyümesine devam ediyor. Melbuorne uçuşlara başlamıştık, şimdi ise Sidney’e haftada 4 sefer uçuşa başlayacağız. Sidney uçuşumuzu Malezya üzerinden yapacağız. Melbuorne seferini Singapur üzerinden yapıyorduk. Avustralya, Türkiye açısından önemli bir ülke. Orada 200 bine yakın Türk vatandaşımız yaşıyor. Hem onları Türkiye’yi daha rahat buluşturacağız hem de Türkiye’ye Avustralya’dan gelen turistlerin daha rahat ve kaliteli yolculuk yapmasını sağlayacağız. İnşallah bu seferlerle Türkiye ile Avustralya arasında hem ticari ilişkilerin ve turizminin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Avustralya’dan gelenlerin İstanbul üzerinden Dünya’nın her bir noktasına ulaşma imkanını sunacağız. Türk Hava Yolları, Dünyanın en çok noktasına uçan bir havayoludur” dedi.

Sidney’e gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları büyümesine devam ediyor. Melbuorne uçuşlara başlamıştık, şimdi ise Sidney’e haftada 4 sefer uçuşa başlayacağız. Sidney uçuşumuzu Malezya üzerinden yapacağız. Melbuorne seferini Singapur üzerinden yapıyorduk. Avustralya, Türkiye açısından önemli bir ülke. Orada 200 bine yakın Türk vatandaşımız yaşıyor. Hem onları Türkiye’yi daha rahat buluşturacağız hem de Türkiye’ye Avustralya’dan gelen turistlerin daha rahat ve kaliteli yolculuk yapmasını sağlayacağız. İnşallah bu seferlerle Türkiye ile Avustralya arasında hem ticari ilişkilerin ve turizminin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Avustralya’dan gelenlerin İstanbul üzerinden Dünya’nın her bir noktasına ulaşma imkanını sunacağız. Türk Hava Yolları, Dünyanın en çok noktasına uçan bir havayoludur” dedi.

İlk uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'na gelen ve uçağın arkasından su dökerek THY uçağını Sidney’e uğurlayan Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, "Bugün harika bir gün, bugün Türkiye ve Avustralya ilişkilerinde önemli bir gelişme. Avustralya Türkiye arasında seferleri Mart başında başlamıştı. Bu ikinci aşama. Yeni gelişmelerin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Avustralya'da yaşayan Türkler artık memleketlerini daha kolay ulaşacak" diye konuştu.

İlk uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'na gelen ve uçağın arkasından su dökerek THY uçağını Sidney’e uğurlayan Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, "Bugün harika bir gün, bugün Türkiye ve Avustralya ilişkilerinde önemli bir gelişme. Avustralya Türkiye arasında seferleri Mart başında başlamıştı. Bu ikinci aşama. Yeni gelişmelerin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Avustralya'da yaşayan Türkler artık memleketlerini daha kolay ulaşacak" diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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