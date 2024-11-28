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Belediye Kreşleri İçin Valilik'ten Talimat Gitti: "Sayısını Bildirin"

Belediye Kreşleri İçin Valilik'ten Talimat Gitti: "Sayısını Bildirin"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
28.11.2024 - 14:48

Belediye kreşlerinin kapatılması ve yenilerinin açılmamasıyla ilgili tartışmalar büyüyor. HalkTV'nin aktardığına göre, İstanbul Valiliği, belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi. Valilik yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderdi.

Kaynak: Halk TV

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği talimat ile belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği talimat ile belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep etmişti.

Karara başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepkiler gelmişti.

Karara başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepkiler gelmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşlerde anaokulu gibi eğitim öğretim faaliyeti yapılamayacağını söylemiş ayrıca bir başka açıklamasında LGBTİ propagandası yapıldığını iddia etmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşlerde anaokulu gibi eğitim öğretim faaliyeti yapılamayacağını söylemiş ayrıca bir başka açıklamasında LGBTİ propagandası yapıldığını iddia etmişti.

Halk TV'nin aktardığına göre, Bakanlık'ın Valiliklere giden yazısı sonrası İstanbul Valiliği, belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi.

Halk TV'nin aktardığına göre, Bakanlık'ın Valiliklere giden yazısı sonrası İstanbul Valiliği, belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi.

Halk TV'nin aktardığına göre, Valilik yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderdi.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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