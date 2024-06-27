Tahminleri Boşa Çıktı: Sergen Yalçın'ın Gürcistan Milli Takımı Hakkında Dediği Her Şeyin Tam Tersi Oldu
Tahminleri Boşa Çıktı: Sergen Yalçın'ın Gürcistan Milli Takımı Hakkında Dediği Her Şeyin Tam Tersi Oldu
EURO 2024'te grup etabı, dün oynanan maçlarla tamamlandı. Gürcistan, A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda büyük bir sürprize imza attı. Willy Sagnol yönetimindeki ekip, turnuvanın favorilerinden Portekiz'i yenerek A Milli Takım'ın ardından grubunu üçüncü sırada noktalayarak adını son 16'ya yazdırdı. Gelen bu başarının ardından Sergen Yalçın'ın geçen hafta yaptığı yorum, gündeme geldi. Yalçın, “Gürcistan, bu turnuvada gol bile atamaz” demişti.
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) Türkiye’nin de yer aldığı F Grubu’nun üçüncü ve son maçında Gürcistan ile Portekiz, Gelsenkirchen’deki Arena AufSchalke’de karşı karşıya geldi.
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müsabakanın henüz 2. dakikasında Gürcistan, Khvicha Kvaratskhelia’nın ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Gürcistan’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Gürcüler, 57. dakikada Georges Mikautadze’nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0’a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Gürcistan’ın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Portekiz, topladığı 6 puanla F Grubu’nu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Gürcistan ise topladığı 4 puanla grup üçüncüsü olarak adını bir üst tura yazdırdı.
Büyük sürprizin ardından Sergen Yalçın'ın geçen hafta Youtube'daki Kafa Sport kanalında yaptığı yorum, gündemdeki yerini aldı.
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Yalçın, “Gürcistan bu turnuva da daha gol atamaz. Net konuşuyorum pozisyona bile giremez” demişti. 👇
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