Tahminleri Boşa Çıktı: Sergen Yalçın'ın Gürcistan Milli Takımı Hakkında Dediği Her Şeyin Tam Tersi Oldu

EURO 2024'te grup etabı, dün oynanan maçlarla tamamlandı. Gürcistan, A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda büyük bir sürprize imza attı. Willy Sagnol yönetimindeki ekip, turnuvanın favorilerinden Portekiz'i yenerek A Milli Takım'ın ardından grubunu üçüncü sırada noktalayarak adını son 16'ya yazdırdı. Gelen bu başarının ardından Sergen Yalçın'ın geçen hafta yaptığı yorum, gündeme geldi. Yalçın, “Gürcistan, bu turnuvada gol bile atamaz” demişti.