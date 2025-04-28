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Tadic'in Gol Müziğini Bir de Anfield'da Dinleyin

Tadic'in Gol Müziğini Bir de Anfield'da Dinleyin

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 20:12

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda attığı gollerin ardından sevincini 'Free From Desire' şarkısıyla yaşadığı anların, hem tribünlerde hem de ekran başında sarı-lacivertli taraftarlara büyük keyif verdiği bir gerçek. Futbolseverlerin dilinden düşmeyen şarkı, Liverpool'un Anfield’daki şampiyonluk kutlamalarında da çalındı ve tribünlerde muhteşem bir atmosfer oluştu.

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İşte o anlar 👇

Bitime dört hafta kala şampiyon oldular

Bitime dört hafta kala şampiyon oldular

Arne Slot'un takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Liverpool, İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine dört hafta kala evinde şampiyonluğunu ilan etti. 34. hafta karşılaşmasında Tottenham'ı 5-1 yenen Kırmızılar, 82 puana ulaşarak nisan ayında mutlu sona ulaştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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