Tadic'in Gol Müziğini Bir de Anfield'da Dinleyin

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda attığı gollerin ardından sevincini 'Free From Desire' şarkısıyla yaşadığı anların, hem tribünlerde hem de ekran başında sarı-lacivertli taraftarlara büyük keyif verdiği bir gerçek. Futbolseverlerin dilinden düşmeyen şarkı, Liverpool'un Anfield’daki şampiyonluk kutlamalarında da çalındı ve tribünlerde muhteşem bir atmosfer oluştu.