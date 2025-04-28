Tadic'in Gol Müziğini Bir de Anfield'da Dinleyin
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda attığı gollerin ardından sevincini 'Free From Desire' şarkısıyla yaşadığı anların, hem tribünlerde hem de ekran başında sarı-lacivertli taraftarlara büyük keyif verdiği bir gerçek. Futbolseverlerin dilinden düşmeyen şarkı, Liverpool'un Anfield’daki şampiyonluk kutlamalarında da çalındı ve tribünlerde muhteşem bir atmosfer oluştu.
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Bitime dört hafta kala şampiyon oldular
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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