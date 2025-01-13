Tacize ve Şiddete Uğradığını İtiraf Eden Kalben'in Şiddet Üzerine Söylediği Sözler Tüyler Ürpertti
Tacize ve Şiddete Uğradığını İtiraf Eden Kalben'in Şiddet Üzerine Söylediği Sözler Tüyler Ürpertti
Şarkılarıyla anlamlı mesajlar veren Kalben, yıllar önce sevenlerini üzen bir açıklama yapmıştı. Daha önce tacize ve şiddete uğradığını açıklayan Kalben, Bana Göre TV'de uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Füg programına konuk oldu. Programda samimiyetiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, Gökhan Çınar'la yaptığı psikolojik çalışmada okyanusun ortasında hafızasını kaybettiği bir hayata başlıyor ve burada seçimleriyle hayatta kalmaya çalıştı. Bu çalışma sırasında söylediği şiddete dair sözleri ise tüyler ürpertti.
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Farklı tarzı ve samimiyetiyle dikkat çeken Kalben, şarkıları ve sesiyle dinleyenlerin kulaklarının pasını silmeye devam ediyor.
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Şarkılarında verdiği mesajlarla özellikle kadınlara desteğini gözler önüne seren Kalben, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayla herkesi üzmüştü.
Tacize ve şiddete uğradığını açıklayan Kalben, yıllar sonra Bana Göre TV'de uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Füg programına konuk oldu.
Programda Gökhan Çınar'la psikolojik bir çalışma yapan Kalben, şiddete dair acı sözler sarf etti. "İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor biliyor musun? Yerde kalıyor, beni yerde dövün diye. Daha az acı çekiyorsun yerdeyken. Her ayağa kalktığında daha güçlü vuruyorlar çünkü." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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İİnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor biliyor musun? Yerde kalıyor, beni yerde dövün diye. Daha az acı çekiyorsun yerdeyken. Her ayağa kalk... Devamını Gör