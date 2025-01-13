Tacize ve Şiddete Uğradığını İtiraf Eden Kalben'in Şiddet Üzerine Söylediği Sözler Tüyler Ürpertti

Şarkılarıyla anlamlı mesajlar veren Kalben, yıllar önce sevenlerini üzen bir açıklama yapmıştı. Daha önce tacize ve şiddete uğradığını açıklayan Kalben, Bana Göre TV'de uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Füg programına konuk oldu. Programda samimiyetiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, Gökhan Çınar'la yaptığı psikolojik çalışmada okyanusun ortasında hafızasını kaybettiği bir hayata başlıyor ve burada seçimleriyle hayatta kalmaya çalıştı. Bu çalışma sırasında söylediği şiddete dair sözleri ise tüyler ürpertti.