Tabuttayken Yaşadığı Ortaya Çıkan Adamın Yakınlarından Açıklama: "Öldü Diye Fişini Çekiyorlar"
Tabuttayken Yaşadığı Ortaya Çıkan Adamın Yakınlarından Açıklama: "Öldü Diye Fişini Çekiyorlar"
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İstanbul Fatih'te, dün sabah saatlerinde Türkiye'de gündem olan bir olay yaşanmıştı. Kaldırıldığı hastanede öldü diye rapor verilen 89 yaşındaki Halit Bayşu'nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray'da bulunan Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi.
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Ancak bir anda tabuttan sesler gelmeye başlayınca olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Yaşadığı belirlenen Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak Bayşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Halit Bayşu'nun Yeğeni Osman Bayşu, "İnsan öldükten sonra canlı canlı mezara konmak buna denir. Ama ölmeyen insanı mezara koyuyorlar. Konuşamıyorum çünkü söylenecek laf yok yani, kalmadı diyorum artık. tabuttan sesleri duyunca tabi ki bir panik halinde insanlar kaçışıyor ve amcamızın ölmediği ortaya çıkıyor. Meğerse ölmemiş, öldü diye fişini çekiyorlar." ifadelerini kullandı.
Savcı'nın kendilerine "Siz sonuna kadar haklısınız" dediğini belirten Osman Bayşu, hastane hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.
Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu ise şöyle konuştu: "Doktorun söylediği 'ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum', ambulanstaki arkadaşlar da videolarını çektiler. Biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Bunun bir açıklaması olmalı."
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