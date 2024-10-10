Tabuttayken Yaşadığı Ortaya Çıkan Adamın Yakınlarından Açıklama: "Öldü Diye Fişini Çekiyorlar"

İstanbul'da cenaze namazı kılındığı esnada yaşadığı ortaya çıkan ve kaldırıldığı hastanede ölen 89 yaşındaki Halit Bayşu'nun yakınları duruma isyan etti. Bayşu'nun yeğeni ve oğlu hastane hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.