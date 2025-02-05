Suzuki Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Suzuki, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli fiyat listelerini yayınladı. Yıllardır SUV hibrit modelleriyle tercih edilen Suzuki, motor performansıyla da otomobil tutkunlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Suzuki'nin Vitara ve S-Cross modelleri başta olmak üzere güncel fiyatları ise merak ediliyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Şubat ayına özel güncel fiyatları