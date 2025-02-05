Suzuki Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Suzuki Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli fiyat listelerini yayınladı. Yıllardır SUV hibrit modelleriyle tercih edilen Suzuki, motor performansıyla da otomobil tutkunlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Suzuki'nin Vitara ve S-Cross modelleri başta olmak üzere güncel fiyatları ise merak ediliyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Şubat ayına özel güncel fiyatları
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Suzuki Şubat 2025 Fiyat Listesi
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Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Şubat 2025
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Şubat 2025
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Şubat 2025
Suzuki Jimny Fiyat Listesi Şubat 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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