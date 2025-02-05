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Dacia Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Dacia Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 15:28

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Şubat ayı fiyat listelerini duyurdu. 1999 yılından beri Renault bünyesine faaliyet gösteren Gruope Renault markası, güncellenen fiyat listelerinde 2025 model araçlarına yer verdi. Peki, Dacia Sandero Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın Şubat 2025'e ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

1999'dan beri Renault bünyesinde faaliyet gösteren otomobil üreticisi Dacia, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Yılın ikinci ayında markanın fiyat listelerinde Sandero Stepway ve Jogger otomobillerin 2025 modeli yer aldı. 

Aşağıdaki fiyatlar Dacia tarafından belirlenmiş olup kampanya seçenekleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Şubat 2025

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.112.000 TL (Model yılı: 2024)

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.162.000 TL (Model yılı: 2024)

Dacia Sandero Stepway 2025 Model Fiyat Listesi

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.143.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.193.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Şubat 2025

Dacia Jogger Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.318.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.323.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.348.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.613.000 TL

Dacia Jogger  2025 Model Fiyat Listesi

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.345.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.350.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.375.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.660.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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