Toyota Fiyat Listesi Şubat 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Toyota, Şubat ayında geçerli olacak güncellenen fiyatlarını duyurdu. SUV hibrit modelleri ile geçtiğimiz yıla damgasını vuran marka, 2025 yılına da hızlı ve iddialı bir giriş yaptı.Motor gücü ve güvenilirliğiyle adından söz ettiren Toyota kampanyalı fiyatları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Şubat 2025 tarihli güncel fiyat listesi.