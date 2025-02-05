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Toyota Fiyat Listesi Şubat 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota Fiyat Listesi Şubat 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 16:27

Japon otomobil üreticisi Toyota, Şubat ayında geçerli olacak güncellenen fiyatlarını duyurdu. SUV hibrit modelleri ile geçtiğimiz yıla damgasını vuran marka, 2025 yılına da hızlı ve iddialı bir giriş yaptı.Motor gücü ve güvenilirliğiyle adından söz ettiren Toyota kampanyalı fiyatları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Şubat 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Avrupa'nın da en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yerini koruyan ve 'Dünyanın en değerli otomobil markaları' arasında gösterilen Toyota, Şubat ayında geçerli olacak fiyat listelerini yayınladı. 

Aşağıdaki fiyatlar, markanın 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak 'Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar' fiyatlarıdır. Fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Corolla Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.370.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.605.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.727.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.806.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.932.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT  1.830.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.896.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.944.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.087.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.780.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.848.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.032.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.173.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.202.500 TL

(Model Yılı: 2024) (Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda

Kampanyalı Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.757.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.903.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.122.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.246.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

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Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.677.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.922.500 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.643.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.782.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.839.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.015.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.468.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.668.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Şubat 2025

2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 9.750.000 TL

(Tavsiye Edilen Liste Fiyatı)

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.329.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.661.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.836.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.845.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 3.928.000 TL 

(Model Yılı: 2024) (Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

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Toyota Hilux Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 1.943.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.068.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.308.000 TL

(Model Yılı: 2024) (Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.223.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.396.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.472.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Şubat 2025

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.5 D Vision M/T 920.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 961.500 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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