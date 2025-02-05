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Citroen Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 14:59

Fransız otomobil devi Citroen, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından bu yana Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka, tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listelerinde; nakit alımlarda geçerli indirimli kampanyalara da yer verdi. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin Şubat ayı güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Şubat 2025 tarihli güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Şubat 2025

Citroen Fiyat Listesi: Şubat 2025

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Citroen'in popüler modellerinden C4'ün, Şubat ayının 28'ine kadar geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları 1.510.000 TL'den başlarken, nakit indirimli fiyatları 1.470.000 TL'den başladı. 

Aşağıdaki fiyatlar Citroen tarafından belirlenmiş olup kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Citroen C4 Fiyat Listesi Şubat 2025

Citroen C4 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.510.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: __1.470.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.620.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: __1.580.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.620.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Şubat 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Şubat 2025
  • 115 KW Max 1.550.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.510.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Şubat 2025

Citroen C4 X Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.520.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.610.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.570.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi
  • 115 KW Max 1.540.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.500.000 TL
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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Şubat 2025

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.895.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine (Advanced Comfort Koltuklar) 1.910.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 2.015.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 136 HP- eDCS6 E-Series 2.014.000 TL

(MODEL YILI: 2024)

Citroen Ami Fiyat Listesi Şubat 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Ami One Electric 2024 449.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 399.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 429.000 TL

  • Ami My Ami Tonic 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 429.000 TL

(MODEL YILI: 2024)

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Şubat 2025

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.140.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.095.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.250.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.205.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.340.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.295.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 935.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 995.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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