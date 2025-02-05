Nissan Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Nissan, Şubat ayında geçerli olacak güncellenen fiyat listelerini yayınladı. SUV modelleriyle ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alan Nissan, yeni yıla da hızlı ve iddialı bir giriş yaptı. Peki, Şubat ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Şubat ayı güncel fiyat listesi