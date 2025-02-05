onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Nissan Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Nissan Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 16:59

Japon otomobil üreticisi Nissan, Şubat ayında geçerli olacak güncellenen fiyat listelerini yayınladı. SUV modelleriyle ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alan Nissan, yeni yıla da hızlı ve iddialı bir giriş yaptı. Peki, Şubat ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Şubat ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nissan Fiyat Listesi: Şubat 2025

Nissan Fiyat Listesi: Şubat 2025

Japon otomobil devi Nissan, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Yeni Nissan Qashqai, Şubat ayında 1.999.900 TL'den, Yeni Nissan Juke ise 1.584.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda Nissan tarafından 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları' yer almaktadır. Fakat fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Nissan Juke Fiyat Listesi Şubat 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.654.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.584.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.744.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.674.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 1.834.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.764.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 1.834.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.764.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 1.924.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.824.900 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Şubat 2025

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 1.999.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta 2.089.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.249.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 2.354.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 2.414.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 2.494.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 2.434.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 2.514.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 2.534.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 2.614.900 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Şubat 2025

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Şubat 2025

  • e-POWER Skypack 2.429.900 TL

  • e-POWER N-Design 2.519.900 TL

  • e-POWER Platinum 2.589.900 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.689.900 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Şubat 2025

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Şubat 2025
renty.ae

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2.600.000 TL 

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 2.800.000 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın