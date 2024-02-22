Survivor'dan 500 Bin TL Ödül Kazanan Cemal Can Canseven'in Çeşme'den Aldığı Lüks Ev Gündem Oldu!

Danla Bilic ile yakın dostluğuyla bildiğimiz ve 2020 yılında katıldığı Survivor ile tanınan Cemal Can Canseven, yarışmadan şampiyon olarak ayrıldığında büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu bile. Sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Canseven, sosyal medya fenomeni olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yarışmadan 500 bin TL ödül kazanan ünlü ismi bu kez gündeme getiren Çeşme'den aldığı lüks ev oldu.