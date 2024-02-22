Survivor'dan 500 Bin TL Ödül Kazanan Cemal Can Canseven'in Çeşme'den Aldığı Lüks Ev Gündem Oldu!
Survivor'dan 500 Bin TL Ödül Kazanan Cemal Can Canseven'in Çeşme'den Aldığı Lüks Ev Gündem Oldu!
Danla Bilic ile yakın dostluğuyla bildiğimiz ve 2020 yılında katıldığı Survivor ile tanınan Cemal Can Canseven, yarışmadan şampiyon olarak ayrıldığında büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu bile. Sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Canseven, sosyal medya fenomeni olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yarışmadan 500 bin TL ödül kazanan ünlü ismi bu kez gündeme getiren Çeşme'den aldığı lüks ev oldu.
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Cemal Can Canseven 2020 yılında katıldığı Survivor ile herkesin sevgisini ve sempatisini kazanmış, pek çoğumuz da onu bu sayede tanımıştık.
Sempatik ve eğlenceli kişiliğiyle ilgi çeken Cemal Can o kadar sevilmişti ki sezonun sonunda şampiyon olması kimseyi şaşırtmadı desek yeridir.
Onu daha da yakından tanımamızı sağlayan kişi ise Danla Bilic oldu. Yakın dostlukları o kadar içten ve dikkat çekici ki onları gören hayatında böyle bir arkadaşlığın varlığını isteyebilir.
Bu kadar enerji dolu iki insanın bir araya gelmesiyle güzel bir arkadaşlık çıkmış ortaya elbette!
Ancak Cemal Can'ı bu kez gündeme getiren Danla Bilic arkadaşlığı ya da Survivor şampiyonluğu olmadı.
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Bu kez gündem olan Cemal Can'ın Çeşme'den aldığı bu lüks ev oldu. Evin değeri henüz bilinmese de Çeşme'de mobilyaların çok pahalı olduğunu dile getiren Cemal Can, "'Bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı' dedi.
Evi için dekorasyon planları yaptığını söyleyen ünlü isme yeni evinde mutluluklar dileriz!
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