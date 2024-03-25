Survivor'da Korkunç Jet Ski Kazasından Burak Deniz'in 15 Yaş Küçük Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Korkunç Jet Ski Kazasından Burak Deniz'in 15 Yaş Küçük Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Mart Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'dan elenerek sevenlerini üzen Bozok, takım arkadaşı Nagihan hakkında bazı iddialarda bulundu. Dora ile birlikte Begüm'ün açtığı canlı yayına katılan Bozok, Nagihan'la ilgili şakşakçı dedi!
2. Survivor'ın son bölümünde korku dolu anlar yaşandı! Ödül oyununu kazanan ve lüks villaya yerleştirilen kırmızı takımdan Nagihan ve Yunus Emre'nin jetski kazası yürekleri ağızlara getirdi...
3. Survivor All Star'ın bitmek bilmez kaosunun tam da ortasında herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapması büyük bir tepki görmüş, olay sonunda yalnızca 10 ödülden yararlanmama cezası alması ise gündemi bir hayli meşgul etmişti. Konuyla ilgili Turabi'den şaşırtıcı bir hamle geldi!
4. Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Şehrazad dizisinin başrol oyuncusunun Burak Deniz olacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir devam eden kadın başrol arayışları sona erdi ve Deniz'e partner olacak oyuncu sonunda belli oldu. Burak Deniz için kendisinden 15 yaş küçük partner seçilmesi tepki çekti.
5. Bir dönemin en unutulmaz sunucularından biri olan Mehmet Ali Erbil yer aldığı programlardaki hal ve hareketleriyle çok konuşulmuştu. Ama biri vardı ki, büyük skandala neden oldu! 2006 yılında sunuculuğunu üstlendiği programda ekipten birinin pantolonunu indirmiş ve cinsel organı görünmüştü. "Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında konuşan Mehmet Ali Erbil, o dönem yaşananları detaylarıyla anlattı.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteri ve kadroya dahil olan Giray karakterinden ilk set fotoğrafı geldi.
7. Kızıl Goncalar dizisinin Cüney'i Mert Yazıcıoğlu'nun gerçek hayattaki hallerinden hayranları bir video hazırladı. Yazıcıoğlu'nun videodaki gerçek hayattaki halleri Cüneyd'e benzetildi.
8. ATV ekranlarının en heyecanlı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam tarihi anlardan biri yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Göktaş, Milyoner'de 5 milyon TL'lik ödülü kazanan ilk isim oldu. Kafalarda ise yeniden soru işaretleri oluştu. 5 milyonluk ödül kazandı ama, ne kadar kaybetti? Milyoneri kazanan yarışmacının eline ne kadar para geçecek?
9. "@ngulincetin" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, Londra'da gezerken denk geldiği bir evi paylaştı.
10. Ramazan denince televizyon seyircisi için akla gelen ilk isimlerden biri Nihat Hatipoğlu oluyor. Ramazan boyunca sürdürdüğü iftar ve sahur programlarıyla izleyicilerinin karşısına çıkan Hatipoğlu, merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Programda pek çok soru yer alsa da, son olarak "haç işareti" sorusuna verdiği cevap aksesuar takanların dikkatlerini çekti.
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11. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
12. Ülke gündemini meşgul eden 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Hangi dizilerin seçimden dolayı yeni bölümü yayınlanmayacak?
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