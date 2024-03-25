Londra'da Gezerken Arapça Altyazılı Kızılcık Şerbeti İzlenen Eve Denk Gelen Kadın

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Londra sokaklarında rastgele gezdiğini belirten kadın, bir evde Kızılcık Şerbeti izlendiğini fark ederek o anları kaydetti.
Show Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin Londra'da bir evde izlendiğini fark eden o anları kaydederken, dizinin de Arapça altyazılı izlendiğini belirtti.
İşte o anlar: 👇
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