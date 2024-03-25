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Londra'da Gezerken Arapça Altyazılı Kızılcık Şerbeti İzlenen Eve Denk Gelen Kadın

Londra'da Gezerken Arapça Altyazılı Kızılcık Şerbeti İzlenen Eve Denk Gelen Kadın

dizi Londra Kızılcık Şerbeti
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 09:25

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'@ngulincetin' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, Londra'da gezerken denk geldiği bir evi paylaştı.

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Londra sokaklarında rastgele gezdiğini belirten kadın, bir evde Kızılcık Şerbeti izlendiğini fark ederek o anları kaydetti.

Londra sokaklarında rastgele gezdiğini belirten kadın, bir evde Kızılcık Şerbeti izlendiğini fark ederek o anları kaydetti.

Show Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin Londra'da bir evde izlendiğini fark eden o anları kaydederken, dizinin de Arapça altyazılı izlendiğini belirtti.

Show Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin Londra'da bir evde izlendiğini fark eden o anları kaydederken, dizinin de Arapça altyazılı izlendiğini belirtti.

İşte o anlar: 👇

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