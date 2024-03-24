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31 Mart Yerel Seçimleri Sebebiyle Yeni Bölümü Yayınlanmayacak Diziler Belli Oldu!

31 Mart Yerel Seçimleri Sebebiyle Yeni Bölümü Yayınlanmayacak Diziler Belli Oldu!

yerli dizi seçim
themyscira - Misafir Editör
25.03.2024 - 02:19

Ülke gündemini meşgul eden 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Hangi dizilerin seçimden dolayı yeni bölümü yayınlanmayacak?

Kaynak: https://twitter.com/huyde12/status/17...
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Ülke gündemini meşgul eden 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.

Ülke gündemini meşgul eden 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.

Pazar gününe denk gelen seçim sebebiyle bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Pazar gününe denk gelen seçim sebebiyle bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Buna göre pazar akşamı yayınlanan dizilerden pek çoğunun yeni bölümü yayınlanmayacak.

Buna göre pazar akşamı yayınlanan dizilerden pek çoğunun yeni bölümü yayınlanmayacak.

Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

Bakalım prime time'da yayınlanan TV programları da yeni bölümleri için iptal kararı alacak mı?

Bakalım prime time'da yayınlanan TV programları da yeni bölümleri için iptal kararı alacak mı?

Bekleyip göreceğiz...

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