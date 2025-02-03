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Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi? Survivor'a Kim Veda Etti? 3 Şubat 2025 Survivor'a Kim Veda Etti?

Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi? Survivor'a Kim Veda Etti? 3 Şubat 2025 Survivor'a Kim Veda Etti?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2025 - 00:26

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler tüm heyecanıyla sürüyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada bu hafta kadınlar elemesi vardı. Oldukça heyecanlı geçen bir düellonun ardından elenen isim belli oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor'a bu hafta kim veda etti? 3 Şubat 2025'te Survivor'da kim elendi?

İşte, detaylar...

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Survivor'da Bu Hafta Eleme Adayları Kimler Oldu?

Survivor'da Bu Hafta Eleme Adayları Kimler Oldu?

Survivor'da bu hafta kadınlar arasında bir eleme yapılacağı açıklanmıştı. Eleme adayları Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem oldu.

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da oynanan düello sonrası son ikiye kalan isimler Serenay ve Zeynep oldu. Serenay ve Zeynep arasında oynanan düellonun ardından yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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