Senarist Yine Annesiymiş: Feyza Civelek'in Bir Dizide Selahattin Paşalı'yla Partner Olduğu Ortaya Çıktı!
Senarist Yine Annesiymiş: Feyza Civelek'in Bir Dizide Selahattin Paşalı'yla Partner Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/bettyymee1/status/18863...
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'le ilgili olarak sık sık 'torpil' iddiaları ortaya atılıyor. Annesi Melis Civelek'in dizilerinde rol alan Feyza'nın oyunculuğu sık sık tartışma konusu olurken, oyuncunun seneler önce Selahattin Paşalı ile partner olduğu ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sık sık 'torpil' iddialarıyla gündeme geliyor.
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Annesi senarist Melis Civelek'in yazdığı dizilerde rol alması bu iddiaları güçlendirse de, Feyza Civelek her fırsatta seçmelere katılarak kendi hakkıyla bu rolleri kaptığını dile getiriyor.
Onu bugün bir kez daha gündeme getiren konu yıllar önce rol aldığı bir dizi oldu.
Feyza Civelek'in Selahattin Paşalı'yla Bir Umut Yeter dizisindeki partnerliği hatırlandı ve bilmeyenler için bu oldukça şaşırtıcıydı.
Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç ve Hazal Subaşı'nın başrollerini paylaştığı dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyordu.
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Bu sahne ve paylaşımla ikilinin partnerliği bir kez daha gözler önüne serildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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