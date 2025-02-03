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Kızıl Goncalar'dan Duyarlılık Örneği: Bolu Otel Yangınından Sonra 25 Dakikalık Sahne Diziden Çıkarıldı!

Kızıl Goncalar'dan Duyarlılık Örneği: Bolu Otel Yangınından Sonra 25 Dakikalık Sahne Diziden Çıkarıldı!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2025 - 20:37

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'dan toplumsal hassasiyet gözetilerek bir duyarlılık örneği gösterildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası, dizinin bu bölümünde yer alması için yangından önce çekimleri yapılan 25 dakikalık sahne bölümden çıkarılmış.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bolu'daki yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bu olay dünya tarihine acı bir şekilde geçmişti.

Bolu'daki yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bu olay dünya tarihine acı bir şekilde geçmişti.

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yangın faciasından önce çekimleri yapılan ve 25 dakika süren bir yangın sahnesiyle izleyici karşısına çıkacaktı.

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yangın faciasından önce çekimleri yapılan ve 25 dakika süren bir yangın sahnesiyle izleyici karşısına çıkacaktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz bölümün sonunda başlayan yangının devamı niteliğindeki 25 dakikalık sahne, toplumsal hassasiyet gözetilerek bölümden atıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz bölümün sonunda başlayan yangının devamı niteliğindeki 25 dakikalık sahne, toplumsal hassasiyet gözetilerek bölümden atıldı.

Kanal ve yapım şirketini bu duyarlı davranışı takdir topladı.

Kanal ve yapım şirketini bu duyarlı davranışı takdir topladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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