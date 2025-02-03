Arka Sokaklar'ın 700. Bölümünde Sürpriz! Engin Başkomiser Diziye Geri mi Dönüyor?
Arka Sokaklar'ın 700. Bölümünde Sürpriz! Engin Başkomiser Diziye Geri mi Dönüyor?
Arka Sokaklar önümüzdeki cuma günü tam 7. kez dalya yapmaya hazırlanıyor. 19. sezonuyla ekrana gelen dizinin 700. bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin sevilen karakteri Engin Başkomiser, diziye geri dönüyor!
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 7. kez dalya yapmaya hazırlanıyor.
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19. sezonuyla yayınlanan dizide karakterlerin tamamı artık ailemizden biri gibi oldu. Diziye veda edenler izleyenleri ne kadar üzüyorsa, bir sürprizle geri gelenler de o kadar heyecanlandırıyor.
Dizinin 700. bölümünden gelen fragman da bir kez daha heyecanlandırıp mutlu hissetmemize yetti!
Fragmanda dizide Engin Başkomiseri canlandıran İlker İnanoğlu'nun diziye döndüğü görüldü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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