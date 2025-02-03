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Diskalifiye Olduğu İddia Edilmişti: Survivor Ayşe Yüksel'le İlgili Hakan Hatipoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi!

Diskalifiye Olduğu İddia Edilmişti: Survivor Ayşe Yüksel'le İlgili Hakan Hatipoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2025 - 22:12

Survivor'da Ayşe Yüksel'in sessiz sedasız adadan kayboluşu sonrası izleyici endişelenmeye başlamıştı. Ayağını burktuğu iddia edilen Ayşe'yle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasının ardından diskalifiye iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

Ayşe'yle ilgili ilk açıklama Hakan Hatipoğlu'ndan geldi!

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Survivor'da ortalıkta gözükmeyen Ayşe'nin durumu izleyiciler tarafından merak edilmişti.

Survivor'da ortalıkta gözükmeyen Ayşe'nin durumu izleyiciler tarafından merak edilmişti.

Ayağını burktuğu söylenen Ayşe'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmaması sebebiyle diskalifiye iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

Ayağını burktuğu söylenen Ayşe'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmaması sebebiyle diskalifiye iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

Survivor Panorama'da Hakan Hatipoğlu, Ayşe'yle ilgili ilk açıklamayı yaptı. Ayşe'nin sakatlığı sebebiyle revirde dinlendirildiğini ve 1-2 güne döneceğini dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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