Survivor Berna'nın Torpil İmasından Favori İkilinin Gerginliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Berna'nın Torpil İmasından Favori İkilinin Gerginliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Temmuz Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef'te yeni sezonun ana kadrosu netleşiyor! Zeynep ve Hakan'ın ardından üçüncü yarışmacı da sonunda belli oldu.
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2. Aras Bulut İynemli'yi televizyon ekranlarına döndürecek ve şimdiden çok konuşulan Deha dizisine efsane bir isim daha katıldı.
3. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
4. Survivor All Star'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Berna Canbeldek, yarışma sonrası katıldığı Haberler.com'da Survivor'la ilgili soruları yanıtladı. Nagihan'la ilgili torpil imasında bulunan Berna'nın sözleri şaşkınlık yarattı.
5. 4 sezondur TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran ve finaliyle herkesi üzen Kardeşlerim, uzun yıllar hafızamızda yer edinecek gibi görünüyor. Hala hakkında pek çok detayı merak ettiğimiz dizinin Tolga'sı Berk Ali Çatal Onedio'da izleyicilerden gelen soruları yanıtlayarak merakımızı bir miktar dindirdi. Setle ve karakteriyle ilgili açıklaması gündem oldu!
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6. MasterChef'in eski şampiyonu Metin Yavuz, şampiyon olduğu final gecesinden sonra hayatında değişen durumu ilk kez açıkladı!
7. Survivor All Star'da Nagihan zaten sakat olan bacağını yeniden sakatlamıştı. Elendikten sonra ilk kez sağlık durumu ile ilgili bir video paylaştı.
8. Geçtiğimiz sezon televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin analizi herkesi şaşırttı. Burak Sakar'ın yayınladığı sezon analizi verilerine göre enler belli oldu!
9. Teşkilat’tan ayrılan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan' dizisi ile yeniden partner olmuşlardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekibe iki yeni oyuncu daha katıldı. Kadrodan dizinin efsaneliğini anlayabilirsiniz!
10. Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrolünde yer aldığı yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin konusu belli oldu.
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11. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, katıldığı lansmanda yaz sezonu için müjdeyi verdi. Türkoğlu, her an yeni projelerde karşımıza çıkabilir.
12. Alperen Duymaz ile başrollerinde oynayacakları “Hayat Hırsızı” dizisinde Cemre Baysel kostüm provasında görüntülendi.
13. Kanal D'nin yeni yarışma programı Password'ün sunucuları Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu olmuştu. İkilinin tanıtım videosundaki tavırları yanlış anlaşılınca "Araları mı bozuk?" dedirtti.
14. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı olan Aziz Yıldırım, Survivor 2024 sezonunun galibi Ogeday Girişken ile keyifli bir akşam yemeğinde buluştu.
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