Survivor 2. Eleme Adayı Kim Oldu 11 Şubat 2025 Salı? Survivor Son Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?
Survivor 2. Eleme Adayı Kim Oldu 11 Şubat 2025 Salı? Survivor Son Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?
10 Şubat 2025 pazartesi akşamı Survivor'da eleme adayı Sevgi olmuştu. 2. eleme adayının belli olduğu Survivor'da bu hafta kadınlar elemesi yapılacak. Mavi takım ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede eleme adayı belli oldu.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 11 Şubat 2025 Salı eleme adayı kim oldu? Survivor son bölümde eleme potasına kim gitti, 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
İşte, detaylar...
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Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor eleme ne zaman?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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