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Survivor 2. Eleme Adayı Kim Oldu 11 Şubat 2025 Salı? Survivor Son Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?

Survivor 2. Eleme Adayı Kim Oldu 11 Şubat 2025 Salı? Survivor Son Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2025 - 00:27

10 Şubat 2025 pazartesi akşamı Survivor'da eleme adayı Sevgi olmuştu. 2. eleme adayının belli olduğu Survivor'da bu hafta kadınlar elemesi yapılacak. Mavi takım ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede eleme adayı belli oldu.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 11 Şubat 2025 Salı eleme adayı kim oldu? Survivor son bölümde eleme potasına kim gitti, 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 

İşte, detaylar...

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Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Erkek potasının ertelenen eleme düellosunun ardından yeni haftada kadın yarışmacılardan biri elenecek. Bu hafta ilk eleme adayı Sevgi olmuştu. 11 Şubat 2025 Salı akşamı eleme adayı Serenay oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi takım oldu. Eleme adayı ise Kırmızı takımdan çıktı.

Survivor eleme ne zaman?

Survivor eleme ne zaman?

Survivor'da erkekler elemesinin kadınlar elemesinden sonra açıklanacağı belirtildi. Ancak kadınlar elemesinin günü henüz belli değil.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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