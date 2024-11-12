Süpürgenizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo
Süpürgenizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo
Hepimizin ev temizliğinde en büyük yardımcılarından biri olan süpürgelerin uzun ömürlü olması için dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları var. Süpürgenin performansını zirvede tutmak için yapman gerekenleri ve en pratik bakım sırlarını keşfetmeye hazırsan, hadi başlayalım!
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1. Toz haznesini tamamen doldurma.
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2. Su tankının maksimum seviyesini aşma.
3. Fırçaları daima temiz tutmaya çalış.
4. Orijinal parça ve aksesuar kullan.
5. Süpürgeni yüksek ısılardan koru.
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