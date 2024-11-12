Süpürgenizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo

Yan sanayi yedek parçalar ve aksesuarlar her ne kadar daha uygun fiyatlı görünse de süpürgene zarar verebilir. Orijinal parçalar cihazın içine tam uyumlu olduğundan motor, filtre veya diğer hassas parçalara zarar verme ihtimali çok daha düşüktür. Bu da cihazın ömrünü uzatır.