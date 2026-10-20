Doğum Oranlarının Düşmesi İş Dünyasına Nasıl Yansıyor? İşte 9 Etkisi
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Doğum oranlarının düşmesi sadece nüfusu etkilemiyor. Az çocuğun doğmasının iş dünyasında da etkileri oluyor. İş dünyası düşük doğum oranlarından nasıl etkileniyor?
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1. İşverenler çalışan bulamıyor.
2. Çalışanların değeri artıyor.
3. Yapay zeka önem kazanıyor.
4. Yaşlı nüfusun çalışma oranı artabilir.
5. Çalışan açığı olması muhtemel.
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6. Verimlilik baskısı oluşabilir.
7. Tüketiciler de değişiyor.
8. İşe alırken yaşın önemi artıyor.
9. Ülkenin göç alması işverenlerin faydasına olur.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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