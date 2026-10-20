Doğum Oranlarının Düşmesi İş Dünyasına Nasıl Yansıyor? İşte 9 Etkisi

Yeni çalışan bulamayacağını anlayan işverenler için çalışanları daha önemli hale geliyor. Yeni personel arama riskine girmektense mevcut çalışanın ayrılmaması için şirketler çabalıyor. Bu da çalışanların daha iyi ücrete ve daha iyi olanaklara sahip olmasına yarıyor.