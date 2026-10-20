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Doğum Oranlarının Düşmesi İş Dünyasına Nasıl Yansıyor? İşte 9 Etkisi

etiket Doğum Oranlarının Düşmesi İş Dünyasına Nasıl Yansıyor? İşte 9 Etkisi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
20.10.2026 - 14:01
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Doğum oranlarının düşmesi sadece nüfusu etkilemiyor. Az çocuğun doğmasının iş dünyasında da etkileri oluyor. İş dünyası düşük doğum oranlarından nasıl etkileniyor?

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1. İşverenler çalışan bulamıyor.

1. İşverenler çalışan bulamıyor.

Doğum oranlarının düşmesi demek genç nüfusun zamanla azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla işverenler çalışan bulmakta zorlanıyor. Yani bir süre sonra çalışacak kimse bulamama riski doğuyor.

2. Çalışanların değeri artıyor.

2. Çalışanların değeri artıyor.

Yeni çalışan bulamayacağını anlayan işverenler için çalışanları daha önemli hale geliyor. Yeni personel arama riskine girmektense mevcut çalışanın ayrılmaması için şirketler çabalıyor. Bu da çalışanların daha iyi ücrete ve daha iyi olanaklara sahip olmasına yarıyor.

3. Yapay zeka önem kazanıyor.

3. Yapay zeka önem kazanıyor.

Doğumlar azaldıkça çalışan bulmak zorlaşacak elbette. Bu da yapay zekanın öneminin artmasına neden olabilir. İş yerlerinin daha az çalışanı olacağı için yapay zekayı kullanmanın yollarını daha çok arayacaklar. Dolayısıyla yapay zeka yatırımları artış gösterebilir.

4. Yaşlı nüfusun çalışma oranı artabilir.

4. Yaşlı nüfusun çalışma oranı artabilir.

Çalışacak genç nüfus kalmayınca yaşlı nüfusun çalışması daha çok görülebilir. Şirketler emekli olsa da ileri yaştaki eski çalışanlarını çalıştırmak isteyebilir yani. Ya da emeklilik yaşları uzayabilir.

5. Çalışan açığı olması muhtemel.

5. Çalışan açığı olması muhtemel.

Yeni genç çalışan olmadığı için bazı sektörlerde çalışan sayısı azalabilir. Özellikle emek yoğun sektörler için bu geçerli olabilir. Yeterince çalışan olmayacağı için az kişiyle çok iş yapılmak zorunda kalınabilir.

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6. Verimlilik baskısı oluşabilir.

6. Verimlilik baskısı oluşabilir.

Şirketler çalışanlarını artıramadığında mevcut çalışanların daha verimli çalışmasını isteyebilirler doğal olarak. Yani aynı sayıda çalışanla daha fazla üretim yapılması işverenlerin talebi olabilir. Bu da çalışanlar için zorlayıcı olacaktır.

7. Tüketiciler de değişiyor.

7. Tüketiciler de değişiyor.

Doğum oranları azalınca genç nüfus azalıyor. Çocuk ve gençler azalınca elbette tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Piyasada yaşlıların talep ettiği ürünler daha çok üretiliyor yani.

8. İşe alırken yaşın önemi artıyor.

8. İşe alırken yaşın önemi artıyor.

Çalışma çağındaki nüfus azalınca işverenler için genç adaylar daha da önemli hale geliyor. İşverenler yaşı daha ileri olan kişileri işe almak yerine tercihlerini gençlerden yana kullanıyorlar. Bu da genç çalışan nüfusa talebi artırıyor.

9. Ülkenin göç alması işverenlerin faydasına olur.

9. Ülkenin göç alması işverenlerin faydasına olur.

Doğum oranı düştükçe ülkede çalışacak genç nüfus azalıyor doğal olarak. Bu yüzden dışarıdan gelen göçlerle işverenler ancak çalışacak kişiler bulabilir. Bu durumda şirketler ülkenin göç almasını daha çok isterler.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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