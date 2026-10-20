İlk Kez Öğrenci Evine Çıkarken Hesaba Katman Gereken 10 Masraf

Yeni eve gelen herkesin ilk sorusu belli ama bazen ortada henüz şifresi sorulacak bir internet bile olmuyor. Elektrik, su, doğal gaz ve internet için abonelik işlemlerini planlarken çıkabilecek güvence, bağlantı veya kurulum ücretlerini de araştır. Bazı ödemeler ilk faturaya eklenebilir, bazıları başlangıçta istenebilir. İnterneti de son güne bırakma; evde ilk akşam herkesin kendi telefonundan aynı diziyi açması biraz tuhaf olur.