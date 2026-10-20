article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlk Kez Öğrenci Evine Çıkarken Hesaba Katman Gereken 10 Masraf

etiket İlk Kez Öğrenci Evine Çıkarken Hesaba Katman Gereken 10 Masraf

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
20.10.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kendi anahtarın, arkadaşlarla uzayan sohbetler, gece 02:00'da verilen “Makarna mı yapsak?” soruları… Öğrenci evine çıkmanın hayali bile güzel! Tabii o evde internetin, tuvalet kâğıdının ve buzdolabındaki peynirin kendiliğinden yenilenmediğini de kısa sürede öğreniyorsun. Salona hangi posteri asacağını düşünürken bütçede yer açman gereken birkaç şey daha var. İşte yeni evindeki ilk günleri daha rahat geçirmeni sağlayacak masraf listesi! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evin anahtarından önce teslim alacağın üçlü: Kira, depozito ve emlakçı komisyonu.

Evi gezerken odanı seçtin, arkadaşınla koltuk için ideal köşeyi bile belirledin. Şimdi sıra başlangıç ödemelerini netleştirmekte! İlk kira, depozito ve emlakçı aracılığıyla ev tutuyorsan komisyon, taşınma bütçesinin önemli bir kısmını oluşturabilir. Bu yüzden yalnızca aylık kirayı değil, eve girerken yapacağın toplam ödemeyi de öğren. “Bu ev bize olur.” toplantısında hesap makinesinin de bir yeri olsun.

2. Wi-Fi şifresi ne?” sorusundan önce bir abonelik açtırma faslı var.

Yeni eve gelen herkesin ilk sorusu belli ama bazen ortada henüz şifresi sorulacak bir internet bile olmuyor. Elektrik, su, doğal gaz ve internet için abonelik işlemlerini planlarken çıkabilecek güvence, bağlantı veya kurulum ücretlerini de araştır. Bazı ödemeler ilk faturaya eklenebilir, bazıları başlangıçta istenebilir. İnterneti de son güne bırakma; evde ilk akşam herkesin kendi telefonundan aynı diziyi açması biraz tuhaf olur.

3. Makarna öğrenci evinin yıldızı olabilir ama tenceresiz sahneye çıkamıyor.

Buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi büyük eşyalar hemen akla geliyor. Asıl sürpriz, “Ufak tefek bir şeyler alırız.” diye çıktığın alışverişte yaşanıyor: Tabak, bardak, çatal, tencere, çöp kovası… Liste bir anda uzuyor. Önce evde nelerin bulunduğunu kontrol edip eksikleri birlikte yazın. Üç tost makinesiyle sıfır süpürge arasında kurulan denge, sandığın kadar kullanışlı olmayabilir.

4. “İki arkadaş çağırır, taşırız.” planının da birkaç detayı var.

Valizleri hallettin diyelim. Peki çalışma masası, kitap kolileri ve kapıdan geçmekte kararlı olmayan o koltuk? Eşya miktarına göre nakliye aracı, taşıma hizmeti veya montaj için bütçe ayırman gerekebilir. Taşınma yöntemini önceden belirleyip fiyatları öğrenmek işini kolaylaştırır. Arkadaşlarını yardıma çağıracaksan da “Birkaç küçük şey var.” derken buzdolabını kastetmediğinden emin ol.

5. Apartmanın grup sohbetine hoş geldin: Aidatla tanışma zamanı!

Kira ödendi diye o ayın evle ilgili bütün ödemeleri bitmeyebilir. Bina temizliği, asansör ve ortak alan giderleri için aidat da bütçede yerini alır. Ev bakarken aidatın ne kadar olduğunu, neleri kapsadığını ve ısınma giderlerinin nasıl hesaplandığını sor. Apartman grubundaki ilk mesajının “Arkadaşlar bu ödeme ne içindi?” olmasını böylece önleyebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ev arkadaşların da sen de bazen unutabilirsiniz ama faturaların kendini hatırlatmak gibi bir huyu var...

Elektrik, su, doğal gaz ve internet faturaları, evin en düzenli ziyaretçileri olabilir. Birlikte yaşarken kimin hangi ödemeyi yapacağını baştan konuşmak ve tarihleri not etmek işleri kolaylaştırır. Bursunu, aile desteğini ve diğer gelirlerini; harcamalarınla birlikte mobil bankacılıktan takip edebilirsin. Böylece ev grubunda “İnterneti kim ödemişti?” mesajının altına üç farklı “Ben değil.” cevabı gelmez.

7. Yatak odası, banyo ve diğer tekstil ihtiyaçları da olmazsa olmaz.

Odanın yerleşimini planlarken nevresim, yastık, yorgan, havlu ve banyo paspası gibi ihtiyaçlar gözden kaçabiliyor. Ta ki ilk gece yatağın başında “Ben bir şeyi unutmuşum.” diyene kadar… Evden yanında getirebileceklerini ve alman gerekenleri önceden belirle. İlk gün alışverişinde güzel bir kupa seçmek keyifli ama kurulanacak havlunun da listede olması iyi olur.

8. Yeni evindeki ilk toplu etkinlik büyük ihtimalle temizlik olacak.

Anahtarı alınca arkadaşlarla kutlama yapmak istiyorsun ama evin önce biraz ilgi bekliyor olabilir. Deterjan, temizlik bezi, sünger, mop, çöp poşeti ve diğer ihtiyaçlar da başlangıç alışverişine ekleniyor. Elinizdeki malzemeleri kontrol edip eksikleri paylaşarak alabilirsiniz. Birinin müziği açtığı, birinin cam sildiği bu ilk ortak etkinlikte “Ben organizasyonla ilgileniyorum.” diyen arkadaşına da bir bez uzat.

9. Tuzun evde kendiliğinden belirmediğini öğreten ilk market alışverişini unutmamak lazım...

Aile evinde yağ, salça ve baharatlar çoğu zaman zaten dolaptadır. Yeni evdeyse dolabı açtığında seni yalnızca raflar karşılayabilir. Temel gıdalar, kahvaltılıklar, çay ve kahve için yapacağın ilk alışverişi de taşınma bütçesine ekle. Önce gerçekten kullanacağınız ürünleri alın. İlk haftadan altı çeşit sosla donatılmış bir mutfak güzel görünür ama makarnanın kendisini de almak gerekir.

10. Evin küçük sürprizleri için bir pay: Boya, tamirat ve kilit işleri.

Fotoğraflarda fark etmediğin damlayan musluk, kapanmayan dolap kapağı veya yenilenmesi gereken kilit, taşınırken gündeme gelebilir. Evi teslim almadan önce eksikleri ev sahibiyle konuşup yapılacak işleri netleştir. Sonradan ihtiyaç duyabileceğin küçük işler için de bütçende biraz alan bırak. Yeni evinde hangi duvara poster asacağını sen seç; o duvarın boya isteyip istemediğini önceden öğrenmek de fena fikir değil!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın