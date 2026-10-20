İlk Kez Öğrenci Evine Çıkarken Hesaba Katman Gereken 10 Masraf
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Kendi anahtarın, arkadaşlarla uzayan sohbetler, gece 02:00'da verilen “Makarna mı yapsak?” soruları… Öğrenci evine çıkmanın hayali bile güzel! Tabii o evde internetin, tuvalet kâğıdının ve buzdolabındaki peynirin kendiliğinden yenilenmediğini de kısa sürede öğreniyorsun. Salona hangi posteri asacağını düşünürken bütçede yer açman gereken birkaç şey daha var. İşte yeni evindeki ilk günleri daha rahat geçirmeni sağlayacak masraf listesi! 👇
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1. Evin anahtarından önce teslim alacağın üçlü: Kira, depozito ve emlakçı komisyonu.
2. Wi-Fi şifresi ne?” sorusundan önce bir abonelik açtırma faslı var.
3. Makarna öğrenci evinin yıldızı olabilir ama tenceresiz sahneye çıkamıyor.
4. “İki arkadaş çağırır, taşırız.” planının da birkaç detayı var.
5. Apartmanın grup sohbetine hoş geldin: Aidatla tanışma zamanı!
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6. Ev arkadaşların da sen de bazen unutabilirsiniz ama faturaların kendini hatırlatmak gibi bir huyu var...
7. Yatak odası, banyo ve diğer tekstil ihtiyaçları da olmazsa olmaz.
8. Yeni evindeki ilk toplu etkinlik büyük ihtimalle temizlik olacak.
9. Tuzun evde kendiliğinden belirmediğini öğreten ilk market alışverişini unutmamak lazım...
10. Evin küçük sürprizleri için bir pay: Boya, tamirat ve kilit işleri.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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