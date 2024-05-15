Süpürgemizin Çekiş Gücünü Kaybetmemesi İçin Dikkat Etmemiz Gereken 10 Şey
Süpürgemizin Çekiş Gücünü Kaybetmemesi İçin Dikkat Etmemiz Gereken 10 Şey
Süpürgeler evlerin temizliğinde çooook önemli bir role sahiptir. Ancak süpürgenizin performansının zamanla azaldığını düşünüyorsanız aslında problem temizliğinin yapılmamasından kaynaklanıyor olabilir.
Süpürgenizin çekiş gücünün ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız şu adımları uygulayın 👇
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1. Filtresini temiz tutmalısınız.
2. Haznesini sık sık boşaltın.
3. Fırça ve hortumunu kontrol edin.
4. Süpürgenizin düzenli olarak bakımını yapın.
5. Doğru yüzey için doğru başlığı tercih etmelisiniz.
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