Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Süpürgemizin Çekiş Gücünü Kaybetmemesi İçin Dikkat Etmemiz Gereken 10 Şey

etiket Süpürgemizin Çekiş Gücünü Kaybetmemesi İçin Dikkat Etmemiz Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 12:31

Süpürgeler evlerin temizliğinde çooook önemli bir role sahiptir. Ancak süpürgenizin performansının zamanla azaldığını düşünüyorsanız aslında problem temizliğinin yapılmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Süpürgenizin çekiş gücünün ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız şu adımları uygulayın 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Filtresini temiz tutmalısınız.

Süpürgenizin filtreleri toz ve kirin birikmesini engeller. Kirli süpürgelerin de toz çekme performansı, temiz haline göre oldukça verimsizdir. İşte bu yüzden düzenli olarak süpürgenizin temizliğini yapmak, evinizi tozdan kurtarır!

2. Haznesini sık sık boşaltın.

Süpürgenizin hava akış ve emiş gücünde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız  sorun süpürgede değil, dolan haznesinde olabilir. Süpürgelerin de bir dolmuş taşlığı olabilir elbette... Haznesini boşaltarak süpürgenizin eski verimli haline kavuşabilirsiniz.

3. Fırça ve hortumunu kontrol edin.

Fırça ve hortumunun tıkanık olup olmadığını da temizlik yapmadan önce kontrol etmelisiniz. Bazen farkında olmadan bir hışımla evi süpürürken büyük bir parça gelip süpürgenizi tıkayabilir.

4. Süpürgenizin düzenli olarak bakımını yapın.

Süpürgenizin periyodik olarak bakımını yapmak, uzun ömürlü bir etki için gereklidir. Süpürgenizin tıpkı bir uzay mekiği gibi olan performansını hiç kaybetmemesini istiyorsanız, doğru bir şekilde bakımını yapmalısınız.

5. Doğru yüzey için doğru başlığı tercih etmelisiniz.

Süpürgenizin çekiş gücü ilk günkü gibi kalsın istiyorsanız her bir başlığını temizlik yaparken özenle seçmelisiniz. Halılar için farklı bir başlık, sert zeminler için farklı bir başlık kullanabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Süpürgenizin çekiş gücünü korumak için düzenli süpürün.

6. Süpürgenizin çekiş gücünü korumak için düzenli süpürün.

Aquaplus 8000 serisi sayesinde, tek seferde evinizdeki kiri %99,7 oranında temizleyebilirsiniz. Üstelik deterjan eklenebilen haznesi sayesinde, hem evinizi süpürebilir hem de kirlerle vedalaşabilirsiniz!

7. Elektrik kablosunu doğru şekilde kullanmalısınız.

Süpürgenin elektrik kablosunu düzgün bir şekilde sarın ve kırılmaları, sıkışmaları önlemek için düzgün bir şekilde kullanın. Hasarlı kablolar, emiş gücünü etkileyebilir.

8. Süpürgenize nazik davranmalısınız.

Süpürgenizin ev süpürme konusunda muhteşem olsa da sonuç olarak onun bir teknolojik alet olduğunu unutmamalı ve ona göre nazik davranmalısınız. Süpürgenize baskı yapmamalı, nazik hareketlerle evi süpürmelisiniz ki bir parçasına zarar gelip çekiş gücü zayıflamasın...

9. Süpürgenizi doğru bir yerde saklayın.

Süpürgenizi doğru bir şekilde saklayarak, toz ve kirin birikmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca süpürgeyi dar alanlarda sıkıştırmamalısınız çünkü herhangi bir parçasına zarar gelebilir.

10. Yüksek kaliteli süpürge torbaları veya filtreler kullanın.

Eğer süpürge torbası kullanıyorsanız, yüksek kaliteli torbalar veya filtreler kullanmak çekiş gücünü korumak için önemlidir. Daha kaliteli filtreler, toz ve kirin daha etkili bir şekilde yakalanmasına yardımcı olur.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın