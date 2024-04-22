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Süpürge Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Özellik

etiket Süpürge Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Özellik

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 10:01

Ev temizliğinde büyük rol oynayan süpürgeler, farklı özellikleri ile ön plana çıkıyorlar. Süpürge seçerken pek çok etmeni göz önünde bulundurmalısın. Bunun için sana pek çok noktayı açıkladığımız bir liste hazırladık.

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1. Süpürgenin ne kadar enerji tükettiği değinmemiz gereken konuların başında geliyor.

Süpürge seçmeden önce onu ne sıklıkta kullanacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Eğer evi sık sık süpüren biriyseniz, bu durumun elektrik faturanıza ne kadar yansıyacağını hesaplamanız lazım.

2. Süpürgelerin sessiz çalışıp çalışmadığını da kontrol etmek gerek.

Yüksek sesle çalışan süpürgelerin iyi temizlemediğini kabul etmemiz gerek. Günümüzde insanı rahatsız etmeyecek şekilde ses çıkaran süpürgeler üretildikten sonra huzur içinde evi temizlemek, insana büyük keyif veriyor. Komşuları da süpürge sesiyle rahatsız etmemek daha da keyifli! 🤩

3. Gelişmiş filtremele seçeneklerine sahip olduğundan emin olun.

Pek çok süpürge modeli, farklı filtreleme seçenekleri ile daha hijyenik bir temizlik deneyimi sunmayı hedefliyor. Toz ve alerjenleri yüksek oranda haznesine hapsetmeleri, özellikle sağlık sorunu yaşayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan.

4. Temizliğinizi hızlıca yapmak istiyorsanız kablosuz süpürgeleri seçebilirsiniz.

Kablosuz süpürgeler, temizlik yaparken kanepenin kenarına veya ayaklarımıza dolanan kablo derdini ortadan kaldırıyor. Üstelik pek çok yere taşıyabildiğiniz kablosuz süpürgeler, evin prizlere uzak olan köşelerini de kolaylıkla temizleyebiliyor.

5. "Kuru ve ıslak yüzeyleri aynı süpürge ile temizleyebilir miyim?" sorusuna cevap olarak "Evet." diyoruz!

Genellikle yüzey temizliğinde önce süpürge ile tozlar alınır ve sonra ıslak bir mop ile yüzeyler ıslatılarak temizlenir. Ancak Philips AquaTrio 9000 ile bu karmaşa ortadan kalkıyor! Hem ıslak hem de kuru yüzeyleri AquaTrio 9000 ile zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Sadece süpürgenin başlığını değiştirmeniz yeterli.

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6. Bu yüzeyler aynı süpürge ile ama farklı hazneler ile temizlenir.

Kuru ve ıslak yüzeyleri aynı süpürge ile temizleyebilirsiniz. Sadece başlıkları değiştirmeniz yeterli. Bu temizlik esnasında kirli su, haznedeki temiz su ile asla karışmıyor ve kirli suyu temizlik bittiğinde kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz.

7. Seçeceğiniz süpürge başlıklarının hijyenik olması da önemli bir nokta.

7. Seçeceğiniz süpürge başlıklarının hijyenik olması da önemli bir nokta.

Philips Aquaplus 8000 kablosuz süpürgenin özel olarak tasarlanmış akıllı silecek başlıkları, toz ve kirleri tek seferde temizlemenizi sağlar. Temizlediğiniz zeminin sert veya yumuşak olması hiç önemli değil, Philips Aquaplus 8000 pek çok yüzeyi kolaylıkla temizler.

8. Gözle görülmeyen toz ve kiri ne kadar temizlediğini ön planda tutun.

8. Gözle görülmeyen toz ve kiri ne kadar temizlediğini ön planda tutun.

Philips AquaTrio 9000 serisinde bulunan LED başlık, gözle görülmeyen toz ve kiri temizlemede çok yetenekli. Standart süpürgelerin aksine LED başlık sayesinde çıplak gözle göremediğiniz tozları büyük oranda temizleyebilirsiniz. Bu sayede gün yüzüne çıkmayan hiçbir toz zerresi kalmayacak!

9. Ev eşyalarınızın erişmekte zorlandığınız köşelerine ulaşıp ulaşmadığına dikkat edin.

9. Ev eşyalarınızın erişmekte zorlandığınız köşelerine ulaşıp ulaşmadığına dikkat edin.

Kanepe gibi hareket ettirmesi zor olan ev eşyalarının alt kısımları, toz ve kir toplamaya en müsait yerler. Seçeceğiniz süpürgenin ulaşması zor yerleri temizleyip temizlemediğini kontrol edin. Biz bunu sizin yerinize kontrol ettik ve Philips AquaTrio 7000 kablosuz süpürge serisinin bu işi başarılı bir şekilde hallettiğini gördük!

10. Evi sizin yerinize temizlemesini istiyorsanız robot süpürgelere de göz atabilirsiniz.

Evde sık sık bulunamıyor ve temizliğe gereken zamanı ayıramıyorsanız Philips'in Islak ve Kuru Robot Süpürge seçeneğine göz atabilirsiniz. Yerleri adeta ova ova temizleyen robot süpürge, uzaktan kontrol ile istediğiniz zaman çalışır ve temizliği hızlıca bitirir. Sensörleri sayesinde etraftaki nesneleri algılayarak sadece kirli yüzeyleri temizler ve eşyalarınızı yerinden dahi oynatmaz.

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