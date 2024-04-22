Süpürge Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Özellik
Süpürge Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Özellik
Ev temizliğinde büyük rol oynayan süpürgeler, farklı özellikleri ile ön plana çıkıyorlar. Süpürge seçerken pek çok etmeni göz önünde bulundurmalısın. Bunun için sana pek çok noktayı açıkladığımız bir liste hazırladık.
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1. Süpürgenin ne kadar enerji tükettiği değinmemiz gereken konuların başında geliyor.
2. Süpürgelerin sessiz çalışıp çalışmadığını da kontrol etmek gerek.
3. Gelişmiş filtremele seçeneklerine sahip olduğundan emin olun.
4. Temizliğinizi hızlıca yapmak istiyorsanız kablosuz süpürgeleri seçebilirsiniz.
5. "Kuru ve ıslak yüzeyleri aynı süpürge ile temizleyebilir miyim?" sorusuna cevap olarak "Evet." diyoruz!
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6. Bu yüzeyler aynı süpürge ile ama farklı hazneler ile temizlenir.
7. Seçeceğiniz süpürge başlıklarının hijyenik olması da önemli bir nokta.
8. Gözle görülmeyen toz ve kiri ne kadar temizlediğini ön planda tutun.
9. Ev eşyalarınızın erişmekte zorlandığınız köşelerine ulaşıp ulaşmadığına dikkat edin.
10. Evi sizin yerinize temizlemesini istiyorsanız robot süpürgelere de göz atabilirsiniz.
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