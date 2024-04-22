Süpürge Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Özellik

Genellikle yüzey temizliğinde önce süpürge ile tozlar alınır ve sonra ıslak bir mop ile yüzeyler ıslatılarak temizlenir. Ancak Philips AquaTrio 9000 ile bu karmaşa ortadan kalkıyor! Hem ıslak hem de kuru yüzeyleri AquaTrio 9000 ile zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Sadece süpürgenin başlığını değiştirmeniz yeterli.