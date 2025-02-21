Sultangazi’de Kar Topu Oynayıp Halay Çeken Vatandaşlar Arasında Kavga Çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sokak ve parklarda halay çekip kar topu oynadı. Ordu Caddesi’nde bir grup vatandaş uzun süre halay çekerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Ancak, eğlenceli anlar bir süre sonra kavgaya dönüştü.
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Kavganın nedeni henüz belirlenemedi, ancak araya girenlerin müdahalesiyle tartışma son buldu.
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O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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