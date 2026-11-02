Sultan İbrahim Kimdir, Ebeveyni Kim? Deli İbrahim Olarak Bilinen Osmanlı Padişahının Hayatı
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'1640-1648 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahı İbrahim'in ebeveyni kimdir?' sorusu son günlerde arama motorlarında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sorunun cevabı: Sultan İbrahim'in babası Osmanlı padişahı I. Ahmed, annesi ise Osmanlı tarihinin en etkili kadınlarından Kösem Sultan'dır. Tarihe 'Deli İbrahim' lakabıyla da geçen I. İbrahim'in hayatını ve saltanatını derledik.
Sultan İbrahim, 1640-1648 yılları arasında tahtta kalan 18. Osmanlı padişahıdır.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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