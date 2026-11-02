Sultan İbrahim Kimdir, Ebeveyni Kim? Deli İbrahim Olarak Bilinen Osmanlı Padişahının Hayatı

Sultan İbrahim, Kasım 1615'te İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda doğdu. Babası Osmanlı padişahı I. Ahmed, annesi Kösem Mahpeyker Sultan'dır. Kösem Sultan, hem oğulları IV. Murad ve I. İbrahim hem de torunu IV. Mehmed döneminde sarayda etkili bir isim oldu. I. İbrahim, I. Ahmed'in tahta çıkan üç oğlunun sonuncusudur.

Hanedanın Hayatta Kalan Tek Erkek Üyesiydi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre IV. Murad öldüğünde, onun oğulları küçük yaşta hayatını kaybetmiş olduğu için I. İbrahim hanedanın hayatta kalan tek erkek üyesiydi. Bu nedenle Osmanlı soyunun devamı büyük ölçüde ona bağlıydı. Sultan İbrahim'in oğullarından IV. Mehmed, II. Süleyman ve II. Ahmed daha sonra padişah oldu.