Sufjan Stevens’ın İçimizi Parçalayan “Fourth of July” Şarkısına Bir Göz Atalım!
Sufjan Stevens’ın İçimizi Parçalayan “Fourth of July” Şarkısına Bir Göz Atalım!
Sufjan Stevens, 2015 yılında yayımladığı Carrie & Lowell albümündeki Fourth of July şarkısı ile daha çok tanınmaya başladı. Her ne kadar şarkının melodileri kulağa güzel gelse de şarkının arkaplanı iç gıdıklayıcı ayrıntılarla dolu. Mendilleri hazırlayın, çünkü duygusal okuyucularımız bir miktar göz yaşı dökebilir...
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Sufjan Stevens, 1975 yılında Michigan'da doğdu. 2015 yılında "Carrie & Lowell" albümünü yayımladı ve büyük ses getirdi.
Bu albümdeki "Fourth of July" şarkısı, dünyanın en hüzünlü parçalarından biri.
Bu albüm, Sufjan Stevens'ın annesi Carrie'nin 2012 yılında hayata gözlerini yummasından sonra ortaya çıktı.
Albüm kapağında solda vefat eden annesi Carrie, sağda ise babası Lowell yer alıyor.
Carrie, Sufjan'ı daha bir yaşındayken terk ediyor ve onu üvey annesi olan Pat büyütüyor.
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Sufjan, annesi tarafından büyütülmemesine rağmen ona çok düşkündü.
Sufjan, annesinin ölümünden sonra yayımladığı "Fourth of July" şarkısında aslında annesi ile bir diyalog kuruyor.
Şarkının sözlerini aşağıya bırakıyoruz ve Sufjan'ın acısını, şarkıyı dinlerken az da olsa hissedebiliyoruz...
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