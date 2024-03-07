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Sufjan Stevens’ın İçimizi Parçalayan “Fourth of July” Şarkısına Bir Göz Atalım!

etiket Sufjan Stevens’ın İçimizi Parçalayan “Fourth of July” Şarkısına Bir Göz Atalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 21:50

Sufjan Stevens, 2015 yılında yayımladığı Carrie & Lowell albümündeki Fourth of July şarkısı ile daha çok tanınmaya başladı. Her ne kadar şarkının melodileri kulağa güzel gelse de şarkının arkaplanı iç gıdıklayıcı ayrıntılarla dolu. Mendilleri hazırlayın, çünkü duygusal okuyucularımız bir miktar göz yaşı dökebilir...

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Sufjan Stevens, 1975 yılında Michigan'da doğdu. 2015 yılında "Carrie & Lowell" albümünü yayımladı ve büyük ses getirdi.

Sufjan Stevens, 1975 yılında Michigan'da doğdu. 2015 yılında "Carrie & Lowell" albümünü yayımladı ve büyük ses getirdi.

Bu albümdeki "Fourth of July" şarkısı, dünyanın en hüzünlü parçalarından biri.

Bu albümdeki "Fourth of July" şarkısı, dünyanın en hüzünlü parçalarından biri.

Samiyet, sükunet, yaşanmışlık, acı ve keder... Pek çok iç parçalayıcı duygu var bu şarkıda. Albümün ismindeki Carrie, Sufjan Stevens'ın annesi, Lowell ise onun üvey babası.

Bu albüm, Sufjan Stevens'ın annesi Carrie'nin 2012 yılında hayata gözlerini yummasından sonra ortaya çıktı.

Bu albüm, Sufjan Stevens'ın annesi Carrie'nin 2012 yılında hayata gözlerini yummasından sonra ortaya çıktı.

Bu albümün hüzün dolu olmasının sebebi, annesinin vefatı oldu.

Albüm kapağında solda vefat eden annesi Carrie, sağda ise babası Lowell yer alıyor.

Albüm kapağında solda vefat eden annesi Carrie, sağda ise babası Lowell yer alıyor.

Carrie, Sufjan'ı daha bir yaşındayken terk ediyor ve onu üvey annesi olan Pat büyütüyor.

Carrie, Sufjan'ı daha bir yaşındayken terk ediyor ve onu üvey annesi olan Pat büyütüyor.

Annesi o esnada pek çok psikolojik hastalık ile mücadele ediyordu. Bipolar rahatsızlık, depresyon ve şizofreni... Ayrıca madde bağımlılığı yüzünden hastaneye yatırıldı ve ölüm döşeğindeydi. ama hastalığından önce arada bir Sufjan'ı ziyaret ediyordu tabii.

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Sufjan, annesi tarafından büyütülmemesine rağmen ona çok düşkündü.

Sufjan, annesi tarafından büyütülmemesine rağmen ona çok düşkündü.

Oregon'da annesi ile buluşup hasret gideren Sufjan, annesinin psikolojik olarak atak geçirmediği zamanlarda çok tatlı ve sevecen biri olduğunu söylüyor.

Sufjan, annesinin ölümünden sonra yayımladığı "Fourth of July" şarkısında aslında annesi ile bir diyalog kuruyor.

Sufjan, annesinin ölümünden sonra yayımladığı "Fourth of July" şarkısında aslında annesi ile bir diyalog kuruyor.

Şarkıda kırgınlığını, öfkesini ve pişmanlığını dile getiren Sufjan, 'Little Hawk' kalıbını kullanıyor ve bu kalıbın anlamını öğrendiğimizde içimiz parçalandı. Annesi onu hep 'My Little Hawk' diye severmiş meğerse...

Şarkının sözlerini aşağıya bırakıyoruz ve Sufjan'ın acısını, şarkıyı dinlerken az da olsa hissedebiliyoruz...

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