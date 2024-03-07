Sufjan Stevens’ın İçimizi Parçalayan “Fourth of July” Şarkısına Bir Göz Atalım!

Annesi o esnada pek çok psikolojik hastalık ile mücadele ediyordu. Bipolar rahatsızlık, depresyon ve şizofreni... Ayrıca madde bağımlılığı yüzünden hastaneye yatırıldı ve ölüm döşeğindeydi. ama hastalığından önce arada bir Sufjan'ı ziyaret ediyordu tabii.