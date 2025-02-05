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Şubat Ayında Zamlı Maaşı Alıp Kendini AVM'lere Vuranların Dinlemesi Gereken 15 Alışveriş Şarkısı

etiket Şubat Ayında Zamlı Maaşı Alıp Kendini AVM'lere Vuranların Dinlemesi Gereken 15 Alışveriş Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 23:23

Zamlı maaşlar alındı! Maaşın yarısını alışveriş yaparken yemenize sebep olacak şarkıları bu listede topladık. Ayağını yorganına göre uzatamayanların dinlemesi gereken o şarkılar...

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1. Selena Gomez - Come & Get It

2. Sean Paul - No Lie ft. Dua Lipa

3. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

4. Katy Perry - E.T. ft. Kanye West

5. Mahmut Orhan - Feel feat. Sena Şener

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6. Duke Dumont - Ocean Drive

7. Naughty Boy - La la la ft. Sam Smith

8. Lady Gaga - Alejandro

9. Harry Styles - As It Was

10. Billie Eilish - Bellyache

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11. Calvin Harris & Rihanna - This Is What You Came For

12. Shouse - Love Tonight

13. Era Istrefi - Bonbon

14. Inna - Yalla

15. Burak Yeter - Tuesday ft. Danelle Sandoval

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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