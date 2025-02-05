Şubat Ayında Zamlı Maaşı Alıp Kendini AVM'lere Vuranların Dinlemesi Gereken 15 Alışveriş Şarkısı
Şubat Ayında Zamlı Maaşı Alıp Kendini AVM'lere Vuranların Dinlemesi Gereken 15 Alışveriş Şarkısı
Zamlı maaşlar alındı! Maaşın yarısını alışveriş yaparken yemenize sebep olacak şarkıları bu listede topladık. Ayağını yorganına göre uzatamayanların dinlemesi gereken o şarkılar...
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1. Selena Gomez - Come & Get It
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2. Sean Paul - No Lie ft. Dua Lipa
3. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris
4. Katy Perry - E.T. ft. Kanye West
5. Mahmut Orhan - Feel feat. Sena Şener
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6. Duke Dumont - Ocean Drive
7. Naughty Boy - La la la ft. Sam Smith
8. Lady Gaga - Alejandro
9. Harry Styles - As It Was
10. Billie Eilish - Bellyache
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11. Calvin Harris & Rihanna - This Is What You Came For
12. Shouse - Love Tonight
13. Era Istrefi - Bonbon
14. Inna - Yalla
15. Burak Yeter - Tuesday ft. Danelle Sandoval
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