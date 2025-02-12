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Şubat Ayı Love Dolu Geldi: Gözlerinizden Kapler Çıkarıp Yüreğinizi Hoplatacak En Sevilen 14 Aşk Şarkısı

etiket Şubat Ayı Love Dolu Geldi: Gözlerinizden Kapler Çıkarıp Yüreğinizi Hoplatacak En Sevilen 14 Aşk Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 16:27

Sevgililer Günü'ne de çok az kalmışken aşk dolu bu ayda gözlerinizden kalpler çıkaracak şarkılar bu listede! İyi dinlemeleeeer!

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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

2. Billie Eilish - Birds Of A Feather

3. Infinitely Falling - Fly By Midnight

4. Ellie Goulding - Love Me Like You Do

5. ZAYN & Taylor Swift - I Don’t Wanna Live Forever

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6. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

7. Beyonce - Halo

8. Charlie Puth - We Don't Talk Anymore ft. Selena Gomez

9. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

10. Ariana Grande & The Weeknd - Love Me Harder

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11. John Legend - Tonight

12. Tom Odell - Another Love

13. Stephen Sanchez - Until I Found You

14. Bruno Mars - Just The Way You Are

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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