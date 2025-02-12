Şubat Ayı Love Dolu Geldi: Gözlerinizden Kapler Çıkarıp Yüreğinizi Hoplatacak En Sevilen 14 Aşk Şarkısı
Şubat Ayı Love Dolu Geldi: Gözlerinizden Kapler Çıkarıp Yüreğinizi Hoplatacak En Sevilen 14 Aşk Şarkısı
Sevgililer Günü'ne de çok az kalmışken aşk dolu bu ayda gözlerinizden kalpler çıkaracak şarkılar bu listede! İyi dinlemeleeeer!
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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
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2. Billie Eilish - Birds Of A Feather
3. Infinitely Falling - Fly By Midnight
4. Ellie Goulding - Love Me Like You Do
5. ZAYN & Taylor Swift - I Don’t Wanna Live Forever
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6. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris
7. Beyonce - Halo
8. Charlie Puth - We Don't Talk Anymore ft. Selena Gomez
9. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back
10. Ariana Grande & The Weeknd - Love Me Harder
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11. John Legend - Tonight
12. Tom Odell - Another Love
13. Stephen Sanchez - Until I Found You
14. Bruno Mars - Just The Way You Are
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