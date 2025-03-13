Şu Ülkede Aşık Olup da Onun Şarkısıyla Kafayı Kırmayan Var mı?: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Sezen Aksu
Şu Ülkede Aşık Olup da Onun Şarkısıyla Kafayı Kırmayan Var mı?: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Sezen Aksu
Şimdi bir düşün... İlk aşk acını yaşadığında kim vardı yanında? Ya da en mutlu anında, dans ederken fonda kim çalıyordu? %99 ihtimalle Sezen Aksu'dur! Çünkü bu ülkede Sezen şarkısıyla hüzünlenmemiş, gaza gelmemiş, hayatını sorgulamamış insan yok! Hadi gel, Türkiye'nin Minik Serçesi'ni biraz daha yakından tanıyalım.
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Sezen’in gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım.
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Çocukken de oldukça hareketliymiş.
Kendisi 1974 yılında Ege Üniversitesi’ndeki Ziraat Fakültesine girmiş olsa da aynı yıl Engin Aksu ile olan evliliğinin hemen ardından okulu bırakmış.
Şimdi böyle anlatınca sanki bir anda ünlü olmuş gibi geliyor ama yok öyle bir şey!
Sezen ilk olarak 1970'lerde şarkı yarışmalarına katıldı.
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Ardından önü arkası kesilmeyen bir başarı dönemi desek yeridir.
1979 yılında sinemaya da adım atmış Minik Serçe.
Sezen Aksu’nun uluslararası sahnede de bir izi olsun istemişiz zamanında.
Ama her şey kayıp değil tabii!
Gelelim Sezen’in 90’larda zirveye oynadığı dönemlere!
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Ama bu dönem sadece şarkılarla değil, müzik dünyasına kazandırdığı isimlerle de unutulmaz.
Sezen’in hayatı sadece müzikten ibaret değil tabii… Bol inişli çıkışlı, çalkantılı ve efsanelere konu olacak bir aşk hayatı da var!
Bu durum Sezen ve Yıldız’ı ister istemez karşı karşıya getiriyor ve ikilinin yolları ayrılıyor.
Sonuç olarak, Sezen’siz olmaz!
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