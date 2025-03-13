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Şu Ülkede Aşık Olup da Onun Şarkısıyla Kafayı Kırmayan Var mı?: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Sezen Aksu

etiket Şu Ülkede Aşık Olup da Onun Şarkısıyla Kafayı Kırmayan Var mı?: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Sezen Aksu

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 21:00

Şimdi bir düşün... İlk aşk acını yaşadığında kim vardı yanında? Ya da en mutlu anında, dans ederken fonda kim çalıyordu? %99 ihtimalle Sezen Aksu'dur! Çünkü bu ülkede Sezen şarkısıyla hüzünlenmemiş, gaza gelmemiş, hayatını sorgulamamış insan yok! Hadi gel, Türkiye'nin Minik Serçesi'ni biraz daha yakından tanıyalım.

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Sezen’in gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım.

Sezen’in gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım.

13 Temmuz 1954’te Denizli’nin Sarayköy ilçesinde doğdu ama “Denizli kızı” değil, çünkü daha çocuk yaşta İzmir’e taşındılar. Aslında hepimizin onu “İzmir’in kızı” olarak bilmesinin sebebi bu. Zaten İzmir’in o sıcacık, doğal ve biraz da muzip ruhu Sezen’in her yerine işlemiş.

Çocukken de oldukça hareketliymiş.

Çocukken de oldukça hareketliymiş.

Baleye merak sarmış, resimle ilgilenmiş ama asıl tutkusu hep müzik olmuş. Hatta ailesi bu müzik sevdasından pek hoşnut değilmiş, çünkü 'müzisyenlik meslek mi canım!' kafasında olan bir nesilden geliyorlar.

Kendisi 1974 yılında Ege Üniversitesi’ndeki Ziraat Fakültesine girmiş olsa da aynı yıl Engin Aksu ile olan evliliğinin hemen ardından okulu bırakmış.

Kendisi 1974 yılında Ege Üniversitesi’ndeki Ziraat Fakültesine girmiş olsa da aynı yıl Engin Aksu ile olan evliliğinin hemen ardından okulu bırakmış.

Ancak kendini geliştirmeyi ve yetiştirmeyi de hiçbir zaman bırakmamış. Kendisi İzmir Radyosu ses sanatçılarının ders verdiği İzmir Radyosu Sanatçılar Derneği'ne girmiş.

Şimdi böyle anlatınca sanki bir anda ünlü olmuş gibi geliyor ama yok öyle bir şey!

Şimdi böyle anlatınca sanki bir anda ünlü olmuş gibi geliyor ama yok öyle bir şey!

O yıllar Türkiye’de bir sanatçı olmak o kadar kolay değil. Hele ki kadınsan, pop müzik yapıyorsan ve sıradanlıktan uzak bir tarzın varsa işler iyice zor.

Sezen ilk olarak 1970'lerde şarkı yarışmalarına katıldı.

Sezen ilk olarak 1970'lerde şarkı yarışmalarına katıldı.

1975'te ilk 45'liği çıkıyor ancak tutmuyor. O sıraların adı da Sezen Seley'miş tabii.

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Ardından önü arkası kesilmeyen bir başarı dönemi desek yeridir.

Ardından önü arkası kesilmeyen bir başarı dönemi desek yeridir.

1976’da “Olmaz Olsun” ve “Kaybolan Yıllar” ile geldi. O şarkılar öyle bir tuttu ki, Sezen bir daha sahneden inmedi.

1979 yılında sinemaya da adım atmış Minik Serçe.

1979 yılında sinemaya da adım atmış Minik Serçe.

Atıf Yılmaz'ın filmi olan ‘Minik Serçe’de Bulut Aras’la başrolleri paylaşmışlar.

Sezen Aksu’nun uluslararası sahnede de bir izi olsun istemişiz zamanında.

Sezen Aksu’nun uluslararası sahnede de bir izi olsun istemişiz zamanında.

Hatta 1983 yılında Eurovision Türkiye elemelerine katılmış. O dönem “Heyamola” şarkısını Ali Kocatepe ve Coşkun Demir ile birlikte seslendirmiş. Şarkı öyle bir beğenilmiş ki finale kadar yükselmiş ama maalesef ülkemizi temsil etme hakkını kazanamamış.

Ama her şey kayıp değil tabii!

Ama her şey kayıp değil tabii!

Heyamola yılı boş geçmemiş, ‘Hey Dergisi’ tarafından yılın plağı seçilmiş. Yani o dönemin müzik otoriteleri Sezen’in Eurovision’da yer almasa bile ne kadar büyük bir yetenek olduğunu gayet iyi biliyorlarmış.

Gelelim Sezen’in 90’larda zirveye oynadığı dönemlere!

Gelelim Sezen’in 90’larda zirveye oynadığı dönemlere!

1994 yılı, Sezen Aksu’nun sadece bir sanatçı değil, artık müzik piyasasını yönlendiren bir yapımcı olduğunu kanıtladığı bir yıl olmuş. Bu yıl çıkardığı ‘Sen Ağlama’ albümü, hepimizin içini lime lime eden şarkılarıyla efsaneler listesinde yerini almış.

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Ama bu dönem sadece şarkılarla değil, müzik dünyasına kazandırdığı isimlerle de unutulmaz.

Sezen’in hayatı sadece müzikten ibaret değil tabii… Bol inişli çıkışlı, çalkantılı ve efsanelere konu olacak bir aşk hayatı da var!

Sezen’in hayatı sadece müzikten ibaret değil tabii… Bol inişli çıkışlı, çalkantılı ve efsanelere konu olacak bir aşk hayatı da var!

Özellikle bir dönem hepimizin dilinden düşmeyen olaylardan biri, Sezen Aksu – Uzay Heparı – Yıldız Tilbe üçgeni. Şimdi, bilmeyenler için biraz açalım: Uzay Heparı, o dönem genç, yakışıklı ve yetenekli bir müzisyen. Sezen’le hem müzik anlamında çok iyi anlaşıyorlar hem de duygusal bir yakınlıkları var. Ama bu esnada Yıldız Tilbe de Uzay Heparı’ya aşık oluyor.

Bu durum Sezen ve Yıldız’ı ister istemez karşı karşıya getiriyor ve ikilinin yolları ayrılıyor.

Bu durum Sezen ve Yıldız’ı ister istemez karşı karşıya getiriyor ve ikilinin yolları ayrılıyor.

Yıllarca görüşmeyen bu iki dev isim, barıştıklarını belli eden bir fotoğraf paylaşınca, tüm Türkiye rahat bir nefes almıştı! Çünkü kabul edelim, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin küs olması, müzikseverler için büyük bir kayıptı.

Sonuç olarak, Sezen’siz olmaz!

Sonuç olarak, Sezen’siz olmaz!

Bir şarkısıyla bizi yerle bir edip, diğer şarkısıyla ayağa kaldıran kaç sanatçı var? İşte Sezen Aksu’nun farkı burada! Ömrümüz boyunca kalbimizi titreten, hayatımıza fon müziği olan bu kadına ne kadar teşekkür etsek az.

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sabrina
sabrina
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