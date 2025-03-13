Şu Ülkede Aşık Olup da Onun Şarkısıyla Kafayı Kırmayan Var mı?: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Sezen Aksu

Özellikle bir dönem hepimizin dilinden düşmeyen olaylardan biri, Sezen Aksu – Uzay Heparı – Yıldız Tilbe üçgeni. Şimdi, bilmeyenler için biraz açalım: Uzay Heparı, o dönem genç, yakışıklı ve yetenekli bir müzisyen. Sezen’le hem müzik anlamında çok iyi anlaşıyorlar hem de duygusal bir yakınlıkları var. Ama bu esnada Yıldız Tilbe de Uzay Heparı’ya aşık oluyor.