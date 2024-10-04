''Şu Ana Kadar Duyduğunuz En Komik Lakaplar Nelerdi?'' Sorusuna Gelen Kahkaha Dolu Yanıtlar
''Şu Ana Kadar Duyduğunuz En Komik Lakaplar Nelerdi?'' Sorusuna Gelen Kahkaha Dolu Yanıtlar
@_emreefe_Twitter'da (X) @_emreefe_ isimli kullanıcı takipçilerine ''Şu ana kadar duyduğunuz en komik lakaplar nelerdi ?'' sorusunu yöneltti. Ortaya kahkahaya boğan yanıtlar çıktı.
Buyrun izliyoruz 👇
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Lise zamanlarınızda ya da annenizin, babanızın köyünde illaki duyduğunuz veya bizzat kendinizin taktığı ve hafızalarınıza kazınan komik lakaplar olmuştur.
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X'te de bir kullanıcı sorduğu soruyla takipçilerini geçmişe götürdü.👇
Mizahşör köylüler
Çaresizlik
Acil bir durum olsa bul bulabilirsen😂
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Sizin aklınıza gelen lakaplar var mı? Yorumlara bekliyoruzzz.
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