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''Şu Ana Kadar Duyduğunuz En Komik Lakaplar Nelerdi?'' Sorusuna Gelen Kahkaha Dolu Yanıtlar

''Şu Ana Kadar Duyduğunuz En Komik Lakaplar Nelerdi?'' Sorusuna Gelen Kahkaha Dolu Yanıtlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 15:56

@_emreefe_Twitter'da (X)  @_emreefe_ isimli kullanıcı takipçilerine ''Şu ana kadar duyduğunuz en komik lakaplar nelerdi ?'' sorusunu yöneltti. Ortaya kahkahaya boğan yanıtlar çıktı. 

Buyrun izliyoruz 👇

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Lise zamanlarınızda ya da annenizin, babanızın köyünde illaki duyduğunuz veya bizzat kendinizin taktığı ve hafızalarınıza kazınan komik lakaplar olmuştur.

Lise zamanlarınızda ya da annenizin, babanızın köyünde illaki duyduğunuz veya bizzat kendinizin taktığı ve hafızalarınıza kazınan komik lakaplar olmuştur.

X'te de bir kullanıcı sorduğu soruyla takipçilerini geçmişe götürdü.👇

Mizahşör köylüler

Mizahşör köylüler
twitter.com

Çaresizlik

Çaresizlik
twitter.com

Acil bir durum olsa bul bulabilirsen😂

Acil bir durum olsa bul bulabilirsen😂
twitter.com
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😂

😂
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Sizin aklınıza gelen lakaplar var mı? Yorumlara bekliyoruzzz.

Sizin aklınıza gelen lakaplar var mı? Yorumlara bekliyoruzzz.
twitter.com

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