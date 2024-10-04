Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
"Dolar Artmadı Ama Fiyatlar Yükseldi!": Marangozla Yaşanan Absürt Diyalog Gündem Oldu

"Dolar Artmadı Ama Fiyatlar Yükseldi!": Marangozla Yaşanan Absürt Diyalog Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 15:04

Twitter'da (X) bir kullanıcı, dolap yaptırmak için anlaştığı marangozla yaşadığı absürt durumu paylaştı. Kullanıcı ofisine uygun bir kütüphane için marangozla fiyatta anlaştıklarını ve ön ödeme yaptığını belirtti. Ancak iki hafta sonra marangozun kendisini arayıp maliyetlerin arttığını ve anlaştıkları fiyatın üzerine 5.000 TL eklemeyi teklif etmesiyle işler kontrolden çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Günümüzde birçok kişi marangozdan dolap yaptırmak veya boyacıyla evini boyatmak üzere anlaştıklarında, beklenmedik fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Günümüzde birçok kişi marangozdan dolap yaptırmak veya boyacıyla evini boyatmak üzere anlaştıklarında, beklenmedik fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyor.

İlk belirlenen fiyatın üzerine çıkarak ek maliyet talep eden marangozlar ve boyacılar vatandaşların tepkisini çekiyor. Bu durum pek çok insanın benzer sorunlarla karşılaştığını ve yaşanan sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirmesine neden oluyor.

İlk belirlenen fiyatın üzerine çıkarak ek maliyet talep eden marangozlar ve boyacılar vatandaşların tepkisini çekiyor. Bu durum pek çok insanın benzer sorunlarla karşılaştığını ve yaşanan sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirmesine neden oluyor.

@kaan_bayramzade isimli Twitter kullanıcısı da ofisi için yaptırmak istediği dolap konusunda marangozla yaşadığı şok edici olayı paylaştı👇

@kaan_bayramzade isimli Twitter kullanıcısı da ofisi için yaptırmak istediği dolap konusunda marangozla yaşadığı şok edici olayı paylaştı👇

Ardından ikinci paylaşımında ticaretin etik değerlerini sorguladı ve mevcut durumu eleştirdi.

Ardından ikinci paylaşımında ticaretin etik değerlerini sorguladı ve mevcut durumu eleştirdi.
twitter.com

Kimi böyle durumların önüne geçmek için sözleşme yapılması gerektiğini savundu.

Kimi böyle durumların önüne geçmek için sözleşme yapılması gerektiğini savundu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kimi de marangozu savundu.

Kimi de marangozu savundu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yaşadığı benzer durumları paylaşanlar da oldu.

Yaşadığı benzer durumları paylaşanlar da oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın