"Dolar Artmadı Ama Fiyatlar Yükseldi!": Marangozla Yaşanan Absürt Diyalog Gündem Oldu
"Dolar Artmadı Ama Fiyatlar Yükseldi!": Marangozla Yaşanan Absürt Diyalog Gündem Oldu
Twitter'da (X) bir kullanıcı, dolap yaptırmak için anlaştığı marangozla yaşadığı absürt durumu paylaştı. Kullanıcı ofisine uygun bir kütüphane için marangozla fiyatta anlaştıklarını ve ön ödeme yaptığını belirtti. Ancak iki hafta sonra marangozun kendisini arayıp maliyetlerin arttığını ve anlaştıkları fiyatın üzerine 5.000 TL eklemeyi teklif etmesiyle işler kontrolden çıktı.
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Günümüzde birçok kişi marangozdan dolap yaptırmak veya boyacıyla evini boyatmak üzere anlaştıklarında, beklenmedik fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyor.
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İlk belirlenen fiyatın üzerine çıkarak ek maliyet talep eden marangozlar ve boyacılar vatandaşların tepkisini çekiyor. Bu durum pek çok insanın benzer sorunlarla karşılaştığını ve yaşanan sıkıntıları sosyal medya üzerinden dile getirmesine neden oluyor.
@kaan_bayramzade isimli Twitter kullanıcısı da ofisi için yaptırmak istediği dolap konusunda marangozla yaşadığı şok edici olayı paylaştı👇
Ardından ikinci paylaşımında ticaretin etik değerlerini sorguladı ve mevcut durumu eleştirdi.
Kimi böyle durumların önüne geçmek için sözleşme yapılması gerektiğini savundu.
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Kimi de marangozu savundu.
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Yaşadığı benzer durumları paylaşanlar da oldu.
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