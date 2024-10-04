"Dolar Artmadı Ama Fiyatlar Yükseldi!": Marangozla Yaşanan Absürt Diyalog Gündem Oldu

Twitter'da (X) bir kullanıcı, dolap yaptırmak için anlaştığı marangozla yaşadığı absürt durumu paylaştı. Kullanıcı ofisine uygun bir kütüphane için marangozla fiyatta anlaştıklarını ve ön ödeme yaptığını belirtti. Ancak iki hafta sonra marangozun kendisini arayıp maliyetlerin arttığını ve anlaştıkları fiyatın üzerine 5.000 TL eklemeyi teklif etmesiyle işler kontrolden çıktı.