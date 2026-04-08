Streç Filmin Yeri Çekmece Değilmiş: Yapışma Derdine Son Veren En Pratik Hile!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 17:44

Mutfakta yemek saklamanın en büyük yardımcısı olan streç filmler, bazen yapış yapış haliyle tam bir kabusa dönüşebiliyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan basit bir yöntem, streç filmle olan kavganızı sonsuza dek bitirebilir.

Hemen hemen her evde yaşanan o sahne: Streç filmi rulosundan ayırmak istersiniz ama film ya kendi üzerine yapışır ya da parça parça yırtılarak sinirlerinizi bozar.

Bir içerik üreticisinin paylaştığı 'buzluk' yöntemi ise bu soruna ezber bozan bir çözüm getiriyor.

Videoda paylaşılan bilgilere göre, streç filmi çekmecede değil buzlukta saklamak gerekiyor. Soğuk hava, streç filmin statik elektriklenmesini ve moleküler yapısındaki yapışkanlık hissini geçici olarak donduruyor. Bu sayede rulo; 

  • Kendi üzerine yapışmıyor,

  • Kolayca açılıyor,

  • Kesilirken yırtılmıyor.

Soğuk ortamdan çıkan streç film, rulodan rahatça ayrıldıktan sonra tabağın veya kabın üzerine konduğunda hızla oda sıcaklığına dönüyor. Isındığı anda ise orijinal yapışkan özelliğini geri kazanarak kabı sıkıca sarıyor.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
