Story’leri Daha Etkili Yapmanızı Sağlayacak 12 İpucu
Sosyal medya story'leri hayatımızın olmazsa olmazlarından. İster bireysel ister profesyonel bir hesaba sahip olun, bu etkili story atma tekniklerini bilmek isteyeceksiniz! Çünkü sıradan story'ler hesabınızın büyümesine veya takipçilerinizin ilgisini çekmeye yardımcı olmazken, etkili story'ler istediğiniz bütün metrikleri elde edebilirsiniz. Nasıl mı? İşte story'lerin görünürlüğünü ve akılda kalıcılığını artırmak için deneyebileceğiniz yöntemler!
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1. Önce ne istediğinizi belirleyin.
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2. Font seçimine özen gösterin.
3. Arka plan rengini düzenleyin.
4. Story'lere hareket katın.
5. İzleyicileri yönlendirin.
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6. Etkileşimi artıracak kutular ekleyin.
7. Kaliteli fotoğraflar yükleyin.
8. Platforma uygun formatı seçin.
9. Lokasyon ekleyin.
10. Kısa ve net olun.
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11. Story serileri hazırlayın.
12. İnternetin gücünden faydalanın.
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