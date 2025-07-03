Story’leri Daha Etkili Yapmanızı Sağlayacak 12 İpucu

Takipçiler veya izleyiciler hesabınızda aktif olsun istiyorsanız, onlar için keyifli story'ler hazırlamak isteyebilirsiniz. Testler, quizler ve soru-cevap kutuları bunlar için harikadır. Çünkü hem kendinizden bir parça paylaşmanıza imkan tanır, hem de takipçilerle doğrudan etkileşime geçmenizi sağlar. Bu nedenle daha derin bir bağ yakalamak ve keyifli içerikler paylaşmak için bu tür kutulardan faydalanmaya dikkat edin.