Squid Game 2. Sezonuyla Netflix'in Tüm Zamanlar Rekorunu Kırdı!
Squid Game 2. Sezonuyla Netflix'in Tüm Zamanlar Rekorunu Kırdı!
Kaynak: https://www.webtekno.com/squid-game-2...
İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan Squid Game, dünya çapında bir başarı yakalamıştı. İzleyicinin ikinci sezon ısrarları yanıt bulmuş ve ikinci sezon hazırlıklarına başlanmıştı. Geçtiğimiz ay Netflix kütüphanesine eklenen Squid Game'in ikinci sezonu bir rekorla geldi! Netflix'in tüm zamanlar açılış rekorunu kıran dizi, rekoru Wednesday'in elinden aldı.
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İlk sezonuyla dünya çapında başarı sağlayan Squid Game, geçtiğimiz ay ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu.
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Kimi izleyiciler sezonu ilkinden başarılı bulurken, eleştirenler ve beğenmeyenler de oldu.
Ancak her ne olursa olsun dizinin ne kadar beklendiği kırılan rekorla bir kez daha gözler önüne serildi.
Yapım, ilk dört gününde 68 milyon izlenme aldı. Bu da, 50.1 milyon ile 2022’de çıkış yapan Wednesday'in rekorunu elinden aldığı anlamına geliyor.
İlk sezonunda 265 milyon hane tarafından izlenen Squid Game, Netflix tarihinin en çok izlenen yapımı olmuştu. Bakalım yeni sezonu bu rekoru da kırabilecek mi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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