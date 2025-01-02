TRT’nin Dijital Platformu Tabii Hakkında Olay İddia: “Tabii Lisanssız, Kaçak!”
TRT’nin Dijital Platformu Tabii Hakkında Olay İddia: “Tabii Lisanssız, Kaçak!”
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, TRT’nin dijital içerik platformu Tabii hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya çıktı. Taşçı’nın iddiasına göre; son dönemin en çok konuşulan platformlarından biri olan Tabii lisanssız, kaçak yayın yapıyor!
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa maçlarını yayınlayan, son dönemde de Gassal dizisiyle adından sıkça söz ettiren dijital içerik platforma Tabii hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı’nın iddiasına göre; Tabii, RTÜK’ten alması gereken lisansı almadı.
Üyelerinden abonelik ücreti alan Tabii’nin kaçak olduğunu ve lisans almadığı için de RTÜK tarafından denetlenmediğini iddia eden İlhan Taşçı, “Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok” dedi.
İşte İlhan Taşçı’nın gündeme bomba gibi düşen iddiaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın