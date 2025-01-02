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TRT’nin Dijital Platformu Tabii Hakkında Olay İddia: “Tabii Lisanssız, Kaçak!”

TRT’nin Dijital Platformu Tabii Hakkında Olay İddia: “Tabii Lisanssız, Kaçak!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 14:13

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, TRT’nin dijital içerik platformu Tabii hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya çıktı. Taşçı’nın iddiasına göre; son dönemin en çok konuşulan platformlarından biri olan Tabii lisanssız, kaçak yayın yapıyor! 

İşte detaylar…

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Avrupa maçlarını yayınlayan, son dönemde de Gassal dizisiyle adından sıkça söz ettiren dijital içerik platforma Tabii hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Avrupa maçlarını yayınlayan, son dönemde de Gassal dizisiyle adından sıkça söz ettiren dijital içerik platforma Tabii hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı’nın iddiasına göre; Tabii, RTÜK’ten alması gereken lisansı almadı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı’nın iddiasına göre; Tabii, RTÜK’ten alması gereken lisansı almadı.

Üyelerinden abonelik ücreti alan Tabii’nin kaçak olduğunu ve lisans almadığı için de RTÜK tarafından denetlenmediğini iddia eden İlhan Taşçı, “Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok” dedi.

Üyelerinden abonelik ücreti alan Tabii’nin kaçak olduğunu ve lisans almadığı için de RTÜK tarafından denetlenmediğini iddia eden İlhan Taşçı, “Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok” dedi.

İşte İlhan Taşçı’nın gündeme bomba gibi düşen iddiaları:

İşte İlhan Taşçı’nın gündeme bomba gibi düşen iddiaları:

TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor!

Türkiye’nin dijital platformu olarak lanse edilen Tabii dijital platformu lisanssız kaçak yayın yapıyor!

Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. RTÜK de lisanslama için resmî girişimde bulunmadı; kaçak yayını izledi. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor.

Böylece hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor.

Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok.

RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor.

Lisans almayınca beni kim denetleyebilecek!”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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