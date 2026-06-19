Spotify Çöktü mü? 19 Haziran Cuma Spotify Neden Açılmıyor?
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Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından biri olan Spotify, 19 Haziran Cuma günü yaşanan erişim sorunlarıyla kullanıcıların gündemine geldi. Mobil uygulama ve masaüstü sürümde bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar, “Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.
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Spotify Çöktü mü?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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