Spotify Çöktü mü? 19 Haziran Cuma Spotify Neden Açılmıyor?

19 Haziran Cuma günü Spotify’da erişim problemi yaşayan kullanıcı sayısında artış yaşandı. Kullanıcıların bir kısmı uygulamada bağlantı hatası aldığını, bazıları ise şarkıların aniden durduğunu ve çalma listelerine erişemediğini bildirdi.

Ancak haberin hazırlandığı saat itibarıyla Spotify tarafından tüm sistemi etkileyen küresel bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.