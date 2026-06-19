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Yaşam
Spotify Çöktü mü? 19 Haziran Cuma Spotify Neden Açılmıyor?

Spotify Çöktü mü? 19 Haziran Cuma Spotify Neden Açılmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 16:10
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Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından biri olan Spotify, 19 Haziran Cuma günü yaşanan erişim sorunlarıyla kullanıcıların gündemine geldi. Mobil uygulama ve masaüstü sürümde bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar, “Spotify çöktü mü, Spotify neden açılmıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.

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Spotify Çöktü mü?

Spotify Çöktü mü?

19 Haziran Cuma günü Spotify’da erişim problemi yaşayan kullanıcı sayısında artış yaşandı. Kullanıcıların bir kısmı uygulamada bağlantı hatası aldığını, bazıları ise şarkıların aniden durduğunu ve çalma listelerine erişemediğini bildirdi.

Ancak haberin hazırlandığı saat itibarıyla Spotify tarafından tüm sistemi etkileyen küresel bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Spotify Neden Açılmıyor?

Spotify Neden Açılmıyor?

Spotify’ın açılmamasının nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak benzer durumlarda erişim sorunlarının genellikle sunucu yoğunluğu, teknik altyapı problemi, bağlantı hatası ya da uygulama kaynaklı geçici aksaklıklardan meydana geldiği biliniyor.

Kullanıcıların karşılaştığı başlıca sorunlar şöyle:

  • Şarkıların yüklenmemesi

  • Çalma listelerinin açılmaması

  • Hesaptan otomatik çıkış yapılması

  • Uygulamanın donması

  • “Bağlantı yok” uyarısı alınması

Spotify Ne Zaman Düzelecek?

Spotify Ne Zaman Düzelecek?

Spotify tarafından erişim sorununun ne zaman tamamen çözüleceğine ilişkin resmi bir saat paylaşılmadı.

Geçmişte yaşanan benzer kesintilerde Spotify’daki teknik problemlerin genellikle birkaç saat içerisinde giderildiği biliniyor. Bu nedenle kullanıcıların platformdan yapılacak resmi açıklamaları ve uygulamadaki güncel durumu takip etmesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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