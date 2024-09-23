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Sporda Dinlerken Her Sette Seni Daha Çok Gaza Getirecek 12 Şarkı

etiket Sporda Dinlerken Her Sette Seni Daha Çok Gaza Getirecek 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 23:04

Spor yaparken en önemli şey seni gaza getirecek bir playlist hazırlamaktır. Bu listede senin sporda çok daha iyi gaza gelmeni sağlayacak bir playlist hazırladık!

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1. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love

2. Sam Smith & Kim Petras - Unholy

3. Pitbull & Ke$ha - Timber

4. Rihanna - S&M

5. Tinie Tempah & Zara Larsson - Girls Like

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6. Tiësto & Ava Max - The Motto

7. David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good

8. Cassö x Raye x D Block Europe - Prada

9. Charli xcx & Billie Eilish - Guess

10. Dua Lipa - Houdini

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11. Billie Eilish - bad guy

12. Jason Derulo & 2 Chainz - Talk Dirty

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