Sporda Dinlerken Her Sette Seni Daha Çok Gaza Getirecek 12 Şarkı
Sporda Dinlerken Her Sette Seni Daha Çok Gaza Getirecek 12 Şarkı
Spor yaparken en önemli şey seni gaza getirecek bir playlist hazırlamaktır. Bu listede senin sporda çok daha iyi gaza gelmeni sağlayacak bir playlist hazırladık!
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1. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love
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2. Sam Smith & Kim Petras - Unholy
3. Pitbull & Ke$ha - Timber
4. Rihanna - S&M
5. Tinie Tempah & Zara Larsson - Girls Like
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6. Tiësto & Ava Max - The Motto
7. David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good
8. Cassö x Raye x D Block Europe - Prada
9. Charli xcx & Billie Eilish - Guess
10. Dua Lipa - Houdini
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