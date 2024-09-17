Spor Toto Teşkilatı, Galatasaray'a MERİTKING Sponsorluğu İçin Suç Duyurusunda Bulundu
Spor Toto Teşkilatı, Galatasaray'a MERİTKING Sponsorluğu İçin Suç Duyurusunda Bulundu
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında sırt sponsoru olan MERİTKING.news markası için Spor Toto Teşkilatı'ndan suç duyurusu geldi. Kurum, Adana Demirspor ve ilgili markanın alt siteleri için de başvurusunu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın yasa dışı bahis firması olan MERİTKING'in haber sitesini forma sponsoru olarak seçmesi gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmalı sponsorluk için Türkiye'den NET Holding izinsiz isim kullanımı için hali hazırda bir dava yürütürken, Spor Toto Teşkilatı da yeni bir dava açtı.
Spor Toto, markayı kullanan Galatasaray ve Adana Demirspor ile birlikte yasa dışı bahis oynatan ilgili markanın alt siteleri için başvurusunu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı.
Adana Demirspor'da reklam panolarında markaya yer vermişti.*
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın