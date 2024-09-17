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Galatasaray'da Icardi Fenerbahçe Maçı İçin Özel Uçakla Dönüyor, Okan Buruk Temkinli Yaklaşıyor

Galatasaray'da Icardi Fenerbahçe Maçı İçin Özel Uçakla Dönüyor, Okan Buruk Temkinli Yaklaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
17.09.2024 - 12:38

Tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Icardi ile Okan Buruk arasında Fenerbahçe görüşmesi gerçekleşti. Icardi derbide oynamak istiyor.

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor. Arjantinli yıldızın, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim ve Fenerbahçe maçına çıkayım" şeklinde bir teklif yaptığı iddia ediliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor. Arjantinli yıldızın, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim ve Fenerbahçe maçına çıkayım" şeklinde bir teklif yaptığı iddia ediliyor.

Bu teklife temkinli yaklaştığı iddia edilen Okan Buruk'un "gel" dediği ancak tam iyileşmeden forma vermeyeceğini söylediği iddia ediliyor.

Bu teklife temkinli yaklaştığı iddia edilen Okan Buruk'un "gel" dediği ancak tam iyileşmeden forma vermeyeceğini söylediği iddia ediliyor.

Buruk, Arjantinli golcüye geldikten sonra kontrollerinin yapılarak, bir sorun görülmemesi halinde oynayabileceğini iletti.

Buruk, Arjantinli golcüye geldikten sonra kontrollerinin yapılarak, bir sorun görülmemesi halinde oynayabileceğini iletti.

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