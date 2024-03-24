Spor Salonunda Gördükleri Tuhaf Durumları Paylaşarak Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Spor Salonunda Gördükleri Tuhaf Durumları Paylaşarak Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Spor salonları son zamanlarda insanların sosyalleştiği yerler haline geldi. Spor salonunda gördükleri tuhaf durumları paylaşarak hepimizi şaşırtan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Özellikle spor salonu kalabalık olduğunda, spor aletlerini kullanmadan 10-15 dakika üstünde oturanlar..."
2. "Farklı bir spor aletini kullanırken diğer alete eşyalarını bırakıyorlar."
3. "Ağırlıkları kullandıktan sonra yanlış yere koyan insanları anlayamıyorum."
4. "Ağırlık kaldırırken, onu izleyen biri var mı diye etrafına bakan erkekler..."
5. "Spor yaparken video çeken kişilerin sayısı her geçen gün artıyor."
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6. "Dambıl rafının önünde antreman yapanlar..."
7. "Çocuğuyla spor salonuna gelip, hiçbir sorumluluk almayan ebeveynler..."
8. "En sinir olduğum şey ağırlık kaldırırken ses çıkaran insanlar."
9. "Kaldıramayacağı kadar ağırlıklarla spor yapıp, kendini sakatlayanlar..."
10. "Aynada çarpıcı pozlar vermek ve müziğin ritmine göre dans etmek."
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11. "Çorapla spor salonunda dolaşmak..."
12. "Spor aletini yanlış kullanmasına rağmen aşırı özgüven sahibi olmak."
13. "Spora gelmeden önce makyaj yapan kadınlar..."
14. "Sürekli başkalarını yargılamaya gelen insanlar..."
15. "Arkadaşıyla gelip, sürekli konuşan insanlara dayanamıyorum."
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