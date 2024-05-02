Söylenti: Call of Duty Modern Warfare 3 ve Fallout İşbirliği Sürecinde Olabilir
Söylenti: Call of Duty Modern Warfare 3 ve Fallout İşbirliği Sürecinde Olabilir
Ortaya çıkan yeni söylentilere göre, Call of Duty ve Fallout işbirliği görmemiz mümkün.
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Ortaya çıkan yeni bilgiler, birçok işbirliğini gün yüzüne çıkarmış olabilir.
Bu markalardan birisi Fallout olacak.
Call of Duty, sık sık işbirliği içerisinde olan bir yapım.
Fallout işbirliği, yeni sezonda gelebilir.
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