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Söylenti: Call of Duty Modern Warfare 3 ve Fallout İşbirliği Sürecinde Olabilir

Söylenti: Call of Duty Modern Warfare 3 ve Fallout İşbirliği Sürecinde Olabilir

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 16:05

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre, Call of Duty ve Fallout işbirliği görmemiz mümkün.

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Ortaya çıkan yeni bilgiler, birçok işbirliğini gün yüzüne çıkarmış olabilir.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, birçok işbirliğini gün yüzüne çıkarmış olabilir.
twitter.com

Call of Duty haberleri ve sızıntıları paylaşan kullanıcı, yeni sezona dair bir söylenti ortaya attı. Bu söylentiye göre, Call of Duty Modern Warfare 3, farklı markalarla işbirliğine gidecek.

Bu markalardan birisi Fallout olacak.

Bu markalardan birisi Fallout olacak.

Sızıntılarda yer alan markalardan birisi de Fallout olacak. Fallout, dizisinin de çıkması ile popülerliğini bir hayli artırmayı başardı. Fallout dizisinin başarısı oyuncu sayısını da artırmayı başardı. Öyle ki serinin eski oyunları da dahil olmak üzere toplamda aktif 5 milyon oyuncuya ulaşmayı başarmıştı.

Call of Duty, sık sık işbirliği içerisinde olan bir yapım.

Call of Duty, sık sık işbirliği içerisinde olan bir yapım.

Call of Duty, multiplayer kısmında milyonlarca oyuncuya sahip. Bu oyunculara farklı içerikler sunmaya çalışan geliştirici ekip, sık sık farklı markalar ile işbirliği yapıyor. Bu isimlerin arasına, son dönemlerde popülerliği daha da artan Fallout'un girmesi şaşırtıcı olmaz.

Fallout işbirliği, yeni sezonda gelebilir.

Fallout işbirliği, yeni sezonda gelebilir.

Call of Duty Modern Warfare 3, yakın bir tarihte 3. sezona giriş yaptı. Ortaya çıkan Fallout söylentilerinin doğruluğunu büyük ihtimalle bir sonraki sezon öğreneceğiz. Modern Warfare 3 için yeni sezon ise bu ayın sonunda başlayacak.

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