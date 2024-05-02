Söylenti: Call of Duty Modern Warfare 3 ve Fallout İşbirliği Sürecinde Olabilir

Sızıntılarda yer alan markalardan birisi de Fallout olacak. Fallout, dizisinin de çıkması ile popülerliğini bir hayli artırmayı başardı. Fallout dizisinin başarısı oyuncu sayısını da artırmayı başardı. Öyle ki serinin eski oyunları da dahil olmak üzere toplamda aktif 5 milyon oyuncuya ulaşmayı başarmıştı.